花蓮深夜6.2地震有多晃？氣象署教看震度等級：「5弱」想逃也難走

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📍震度1級｜微震
◾人的感受：人靜止或位於高樓層時 可感覺微小搖晃。
📍震度2級｜輕震
◾人的感受：大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。
◾屋內情形：電燈等懸掛物有小搖晃。
◾屋外情形：靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。
📍震度3級｜弱震
◾人的感受：大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。
◾屋內情形：房屋震動，碗盤門窗發 出聲音，懸掛物搖擺。
◾屋外情形：靜止的汽車明顯搖動， 電線略有搖晃。
📍震度4級｜中震
◾人的感受：有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。
◾屋內情形：房屋搖動甚烈，少數未固定物品可能傾倒掉落，少數傢俱移動，可能有輕微災害。
◾屋外情形：電線明顯搖晃，少數建築物牆磚可能剝落，小範圍山區可能發生落石，極少數地區電力或自來水可能中斷。
📍震度5弱｜中震-強震
◾人的感受：大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
◾屋內情形：部分未固定物品傾倒掉落，少數傢俱可能移動或翻倒，少數門窗可能 變形，部分牆壁產生裂痕。
◾屋外情形：部分建築物牆磚剝落， 部分山區可能發生落石，少數地區電力、自來 水、瓦斯或通訊可能中斷。
📍震度5強｜強震
◾人的感受：幾乎所有的人會感到驚 嚇恐慌，難以走動。
◾屋內情形：大量未固定物品傾倒掉落，傢俱移動或翻倒，部分門窗變形，部分牆壁產生裂痕，極少數耐震較差房屋可能損壞或崩 塌。
◾屋外情形：部分建築物牆磚剝落， 部分山區發生落石，鬆軟土層可能出現噴沙噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，少數耐震較差磚牆可能損壞或崩塌。
📍震度6弱｜烈震
◾人的感受：搖晃劇烈以致站立困難。
◾屋內情形：大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌。
◾屋外情形：部分地面出現裂痕，部 分山區可能發生山崩， 鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。
📍震度6強｜烈震
◾人的感受：搖晃劇烈以致無法站穩。
◾屋內情形：大量傢俱大幅移動或翻 倒，門窗扭曲變形，部分 耐震能力較差房屋可能 損壞或倒塌，耐震能力 較強房屋亦可能受損。
◾屋外情形：部分地面出現裂痕，山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，可能大範圍地區電 力、自來水、瓦斯或通訊中斷。
📍震度7級｜劇震
◾人的感受：搖晃劇烈以致無法依意志行動。
◾屋內情形：幾乎所有傢俱都大幅移 動或翻倒，部分耐震較強建築物可能損壞或倒塌。
◾屋外情形：山崩地裂，地形地貌亦 可能改變，多處鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，鐵軌彎曲。
🟡0403花蓮餘震不斷，前震、主震、餘震怎麼分？
中央氣象署說明，科學家會把在一定的時間段發生同一震源區的地震，且其發震機制具有某種內在聯繫或有共同的發震構造的一組地震統稱為「地震序列」。大家可以把地震序列想像成一首歌，通常歌曲可以分為前奏、主歌、尾奏；地震也可以依據發生的先後順序，分成前震、主震、餘震：
◾前震（Fore shock）：在強烈地震發生之前，有時會先發生幾次的微小地震，即所謂「前震」。前震通常不容易察覺，即使發現，也難以判斷它是否為強烈地震的前奏。
◾主震（Main shock）：同一系列地震中，規模最大者即為「主震」，也稱為「本震」，其所造成的災害最為嚴重。若最大者有兩個，則先發生者稱為主震。
◾餘震（After shock）：在主震之後，常會發生數次規模較小的地震，稱之為「餘震」。餘震會隨著大地震發生很多次，並隨著時間而逐間減少；餘震的發生較前震明顯，次數也較前震為多。
🟡地震不一定有餘震？地震序列有三種類型
但並不是每一次地震時的地震序列都包含完整的前震、主震以及餘震，因此科學家又依照震源地區的異質性，將地震序列區分為三種類型：
📍主震型：
主震的規模高，很突出，主震釋放的能量佔全地震序列的90%以上，又分為「主震—餘震型」和「前震—主震—餘震型」兩類；主震型的最大特點是主震規模突出，和最大前震、 最大餘震的規模有顯著的差距。
📍震群型：
震群型的最大特點是沒有突出的主震，主要能量是通過多次規模相近的地震釋放出來的，且前震、餘震和主震規模較接近，一般相差在1級距以內。
📍孤立型（單發性地震）：
其主要特點是幾乎沒有前震，也幾乎沒有餘震。 孤立型的最大特點是前震和餘震少而小，且與主震規模相差極大。
另外，在極少數情形下，主震發生過後，在數秒或數分鐘後，發生另一個規模大小相似的大地震，且發生的位置相近，我們稱之為「雙主震（doublet earthquakes）。2005年3月6日於宜蘭縣蘇澳發生規模5.9及6.0雙主震，發震時間分別為3時6分51秒及3時8分0秒，許多人在睡夢中被地震搖醒後沒隔多久又經歷一次劇烈搖晃。
地震的發生並不是每次都是單一事件，有時會有前震的預兆，有時主震後又伴隨著餘震不斷，有時甚至是直接就發生主震，沒有一定的規律可循。由於地震為不可避免的天災，為使人員的傷亡及財物的損失減至最少，平時必需有充分的準備，並提高警覺、注意安全。
🟡地震餘震會持續多久？
中央氣象署解釋，不論前震、主震、餘震，均非預測資料，而是震後分析的觀測結果。換句話說，在主震發生前，沒有人能夠確認哪一波是主震，也無法百分之百確認主震已經過去，只能在地震剛發生時，根據當下的情況分類前震、主震、餘震，未來仍有可能滾動修正。即便如此，分辨前震、主震、餘震的重要性依然不容小覷，因為了解地震序列的分類，有助於科學家探索前震與主震間的關係、餘震的規律、能量釋放的機制等問題。
也正因為地震是難以準確預測的天災，有時會有前震的預兆、有時主震直接發生、有時主震後一直出現餘震，餘震還可能維持一周、一個月甚至一年，沒有固定的規律可循，我們每個人更應該做好防災準備，地震來臨時才能盡量將人員傷亡與財務損失降到最低。不過一般來說，主要地震的地震規模越大，餘震數量越多，持續發生的時間也越久。
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