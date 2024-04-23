花蓮6.3強震！統帥大樓、富凱飯店倒塌 張齡予：在我家飯店附近
花蓮今（23）日凌晨2點26分、2點32分爆發規模6.0、規模6.3地震，還發生90多起餘震，讓人不敢睡覺。其中花蓮富凱大飯店、統帥大樓全倒塌，目前無人傷亡。主播張齡予在臉書上表示，自己凌晨也被晃醒，她也關心自家花蓮麗翔飯店的情況，「富凱在熱鬧的市區中山路，還有另一個統帥大樓，兩個都在我們花蓮麗翔附近⋯。」
記者薛羽彤／綜合報導
對於張齡予自家花蓮麗翔飯店，對比隔壁棟的天王星大樓，上次在4月3日強震中，麗翔屹立不搖。這次今日凌晨的強震，她在臉書上透露，除了第一時間衝去照顧孩子外，也關心花蓮自家飯店的狀況，「富凱飯店跟署立花蓮對面的明禮路統帥大樓，兩棟大樓倒塌。雖然0403震後就圍起來，但富凱在熱鬧的市區中山路，還有另一個統帥大樓，兩個都在我們花蓮麗翔附近⋯。」
張齡予第一時間也關心員工的平安，同時她也祈求保佑花蓮，「這連日百震已經讓我們心驚膽跳，祈禱不要有傷亡、祈禱大地復歸平靜」。張齡予也分享上午3點07分花蓮縣政府成立災害應變中心，兩棟大樓倒塌目前都無人傷亡。網友也紛紛表示，「真的誇張」、「再震下去，觀光業這陣子都會很難過日子啊…希望不要再震了」、「再震下去，觀光業這陣子都會很難過日子啊…希望不要再震了」、「還好天王星早早拆除完畢，不然後果不堪設想。」
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