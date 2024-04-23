花蓮強震再倒2大樓！富凱飯店、統帥大樓傾斜 比照天王星2周拆除
花蓮地區餘震不斷，今（23）日凌晨規模6餘震把明禮路「統帥大樓」、中山路「富凱大飯店」與1處工廠震倒、嚴重傾斜塌陷，縣政府緊急管制周邊道路。花蓮縣府說明，拆除作業將比照天王星大樓，會先將富凱飯店底部填土、架設鋼梁支撐，預估2周拆除，而統帥飯店目前也正在調度機具。
記者孫唯容／綜合報導
花蓮縣府建設處長鄧子榆說明，目前共有3幢建物坍塌，包含紅單危樓的統帥飯店已預定拆除、富凱飯店，以及自強路365巷裡的一棟舊工廠；其中，統帥、富凱都是建物傾斜，由於富凱飯店未在上次0403地震被列為危樓，也沒被張貼紅黃單，是因為整修而停業，目前已針對周邊工務設施及號誌拆除，周邊設施確認移除完成後，會比照先前拆天王星大樓方式，先做填土支撐確保，再請技師會做監測觀察，達到工程安全，就會著手拆除，預估2週可拆完，但仍需依實際狀況而定。
統帥飯店飯店部分，原先就已排定拆除作業，不過餘震震塌後，需要新增機具，目前主要需求大鋼牙，正從其他縣市調度中，從規模來看預定也是2周內拆除完畢；舊工廠則是一樓整個坍塌，同樣也是列紅單危樓，由於規模不大，因此預估今天就將進場拆除。
此外，花蓮縣政府已將富凱大飯店拉封鎖線，並以人力管控中山、中正、中山、中華、公正、復興、公正及大禹路口。