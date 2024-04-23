盧秀燕宣佈台中破285萬人 彰化移居6年級男性喜獲黃金、iPone15
台中市疫後人口不斷增加，台中市長盧秀燕今宣佈，台中市已於19日突破285萬人，為感謝大家喜歡、肯定、安居台中，第285新設籍市民將獲得黃金紀念獎牌、iPone15、星宇來回機票等超過10萬元的豐富好禮，前後2市民和5位新生兒，也能獨享市值2.5、1.5萬好禮。據了解，這名幸運兒是從彰化移居台中的6年級中年男性。
記者顏幸如／台中報導
台灣去年人口終止負成長，但成長速度仍慢，台中市因各項條件優越，人口不斷成長，尤其以彰化、南投、新北移居者為多。台中市長盧秀燕今（23）日在市政會議宣佈，根據內政部統計，台中市19日的總人口數已達到285萬9人，今天則是285萬23人，清水地區前兩天也突破9萬人，她特別感謝大家喜歡台中，肯定台中、安居台中，市府團隊會繼續努力建設，讓台中成為越來越幸福的宜居好城市，
盧秀燕並宣佈，為慶祝人口創新高，第285萬位新設籍市民將可獲黃金紀念獎牌、iPone15、全年份台中市紀念tpass、星宇台中澳門蜆港來回機票等市值超過10萬元的豐富好禮，前後2位（共4人）及5位新生兒，也將獨享市值2.5萬、1.5萬好禮。