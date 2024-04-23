影／統一獅慘遭2次嚴重誤判輸球！中職聯盟：裁判林金達停賽2次

地震不斷太恐怖！「鐵人」馮勝賢回憶　921隔天照樣前往兄弟報到

▲二代象傳奇球星馮勝賢，回憶過去進入職棒第一天，就遇到921大地震。（圖／NOWnews資料照）
▲二代象傳奇球星馮勝賢，回憶過去進入職棒第一天，就遇到921大地震。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

中職兄弟象傳奇球星「二代象」馮勝賢，今（23）日上午也遇到5.8地震影響，由於近期地震頻繁，他昨日在台中演講也遇到相關狀況，以他過去的例子，他說：「這跟當時921大地震後很像，整個月幾乎都在搖。」「職棒鐵人」馮勝賢接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時提到，自己在剛進兄弟象第一年，在新人報到時就遇到921大地震，當時半夜還一度擔心無法去球場，以及災後的心情重建，這次地震太頻繁，的確有像當時的氛圍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馮勝賢提到，「昨天我在台中演講，沒想到地震這麼大，其實也有點讓人擔心，這是不尋常的狀況。」

馮勝賢過去被稱為職棒鐵人，擁有連續出賽556場的隊史鐵人紀錄，生涯出賽超過690場，累積打擊率2成55，而他因為是早產兒出身，就曾多次到花蓮做公益活動，演講或是贈書等，希望讓更多人知道要勇敢面對未知的生活，但地震屬於天災，其實很難預防。

以過去馮勝賢的經驗，他在進職棒前一天遇到921大地震，他說：「我還記得當時地震在半夜1點多，搖晃很厲害，之後就通知，隔天6點還是要到球場報到。」

雖然當時新聞都有不少報導出現，中職球星也都紛紛投入賑災行列，甚至還進行義賽等，馮勝賢認為，職棒球員還是要維持體能，自主訓練，「當時大概2週左右」，還是要面對。

而他也提到，地震來的時候，狀況好的球隊最擔心，一下子節奏被打亂，另外就是停賽，會影響很大。

馮勝賢認為地震來，還是要小心三件事：

1.早期球場比較舊，會讓人擔心撐不住，地震來，建議到空曠地點。

2.擔心球迷狀況，怕球迷不進場，因此職棒球團也要更積極舉行賽事，甚至打出好球，以撫慰這些災民的心。

3.維持身手，地震來球隊怕狀況不佳，因此要想辦法維持，才有競爭力。

台灣地震不斷，從昨日到今天也都有108起以上地震發生，嚴重影響民眾心情跟注意力，馮勝賢認為，主要還是希望大家不要過度恐懼，以正面方式去吸取資訊，面對之後的狀況。

馮勝賢小檔案：

綽號別稱：老邦二馬賢治榊原良行教練取的日文名字）

出生日期：1975年10月23日（48歲）

身高體重：181公分　82公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：二壘手、三壘手、游擊手

出生地點：中華民國台北市

最高學歷：國立體育大學競技與教練科學研究所博士

職棒選秀：1999年中華職棒兄弟象隊特考補進

教練資格：中華棒協Ａ級棒球教練（98年Ａ級棒球教練講習合格）

特殊經歷：

中華職棒明星賽：2000～2007

中華職棒新人王：2000

中華職棒游擊手最佳十人：2000

中華職棒二壘手金手套：2002、2003、2005、2006

（以上資料來源為：台灣棒球維基館

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


地震速報／09:45花蓮又震！芮氏規模5.4餘震　「最大震度4級」

全台地震狂晃！視網膜定位設花蓮「每幾分鐘搖一次」：通知沒停過

花蓮地震「突從海上移到陸地」！73年前就曾有案例　40％房屋倒塌

花蓮半夜連續強震！最新5大重點一次看　地震專家、氣象署解釋曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞