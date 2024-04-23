地震不斷太恐怖！「鐵人」馮勝賢回憶　921隔天照樣前往兄弟報到

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馮勝賢過去被稱為職棒鐵人，擁有連續出賽556場的隊史鐵人紀錄，生涯出賽超過690場，累積打擊率2成55，而他因為是早產兒出身，就曾多次到花蓮做公益活動，演講或是贈書等，希望讓更多人知道要勇敢面對未知的生活，但地震屬於天災，其實很難預防。
以過去馮勝賢的經驗，他在進職棒前一天遇到921大地震，他說：「我還記得當時地震在半夜1點多，搖晃很厲害，之後就通知，隔天6點還是要到球場報到。」
雖然當時新聞都有不少報導出現，中職球星也都紛紛投入賑災行列，甚至還進行義賽等，馮勝賢認為，職棒球員還是要維持體能，自主訓練，「當時大概2週左右」，還是要面對。
而他也提到，地震來的時候，狀況好的球隊最擔心，一下子節奏被打亂，另外就是停賽，會影響很大。
馮勝賢認為地震來，還是要小心三件事：
1.早期球場比較舊，會讓人擔心撐不住，地震來，建議到空曠地點。
2.擔心球迷狀況，怕球迷不進場，因此職棒球團也要更積極舉行賽事，甚至打出好球，以撫慰這些災民的心。
3.維持身手，地震來球隊怕狀況不佳，因此要想辦法維持，才有競爭力。
台灣地震不斷，從昨日到今天也都有108起以上地震發生，嚴重影響民眾心情跟注意力，馮勝賢認為，主要還是希望大家不要過度恐懼，以正面方式去吸取資訊，面對之後的狀況。
馮勝賢小檔案：
綽號別稱：老邦、二馬、賢治（榊原良行教練取的日文名字）
出生日期：1975年10月23日（48歲）
身高體重：181公分 82公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：二壘手、三壘手、游擊手
出生地點：中華民國台北市
最高學歷：國立體育大學競技與教練科學研究所博士
職棒選秀：1999年中華職棒兄弟象隊特考補進
教練資格：中華棒協Ａ級棒球教練（98年Ａ級棒球教練講習合格）
特殊經歷：
中華職棒明星賽：2000～2007
中華職棒新人王：2000
中華職棒游擊手最佳十人：2000
中華職棒二壘手金手套：2002、2003、2005、2006
（以上資料來源為：台灣棒球維基館）
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