快評／76人系列賽0：2落後　但對Jalen Brunson的防守應該堅持

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本輪系列賽76人將限制Jalen Brunson擺在首要目標，為此他們願意放一些固定的側翼射手投籃，確實收到了一些成效，Brunson這幾場的表現有些低迷，今天前兩節14投4中，打得很不舒服。
但76人沒料到的是Josh Hart的爆發，這個本賽季三分球命中率僅有31%，生涯也僅有34.4%的前鋒，上一場外線8投4中，這一場也5投4中，讓尼克得以在前兩節進攻不順的情況下仍緊咬比數。
而76人在上半場沒有趁Brunson掙扎之時拉開比數，相當致命，下半場戰局開始倒向進攻點更多的尼克隊這邊。擁有Isaiah Hartenstein和Mitchell Robinson在陣，尼克可以給予Joel Embiid足夠的身體壓力，消耗其體能。而Tyrese Maxey則被OG Anunoby纏上，他們都需要隊友更多奧援。
當76人雙星命中率下滑，尼克的攻防轉換是他們擋不下來的，尼克這一場拉開比分差距的時間，反而是在末節球隊替補球員在場上時，主場軍靠著更出色的運動能力在跑動中取得優勢。
末節尾聲比賽呈現膠著狀態，Brunson在本場的關鍵時刻（最後5分鐘5分差以內），6投落空，76人的防守對他產生了積極的影響，客隊也一度成功以此將比分給逆轉，只可惜Maxey在最後16.1秒的掉球，讓尼克看到機會並把握住，Donte DiVincenzo投進逆轉比數的三分球，讓他們可以帶著2：0領先前往客場。
76人處於系列賽落後，肯定需要做出一些調整，但是它們在防守上放棄側翼外線命中率不佳的射手來增加對Brunson的壓力，這種策略方向應該是正確的，他們應該要在下一場有所堅持，但在距離的拿捏上需要更理想。
整體而言，在這場實力接近的比賽中，最終76人輸在了球權的掌握上，進攻籃板和失誤都以些微的差距落後尼克，而最終也是關鍵失誤讓他們丟掉了勝利，他們需要在下一場比賽做得更好。
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