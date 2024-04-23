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死刑釋憲案言詞辯論！僅需「7票」死刑就廢了　今辯論重點一次看

▲23日上午，由台灣大法官組成的「憲法法庭」，對「死刑」是否牴觸《中華民國憲法》展開辯論。（圖／翻攝司法院臉書）
▲23日上午，由台灣大法官組成的「憲法法庭」，對「死刑」是否牴觸《中華民國憲法》展開辯論。（圖／翻攝司法院臉書）

記者林盈君／綜合報導

23日上午，由台灣大法官組成的「憲法法庭」，對「死刑」是否牴觸《中華民國憲法》展開辯論，此次15名大法官中有3人選擇迴避，因此若要宣告死刑違憲，僅需過半數7票即可釋憲。這次「憲法法庭」審理2022年度憲民字第 904052 號、王信福聲請案及相關併案共 37 件聲請案，於今天上午10點舉行言詞辯論。

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據了解，本案聲請人為72歲的死刑犯王信福，也是台灣最高齡死囚，他於1990年8月10日，與2警在卡拉OK店發生細故，將手槍交給同夥陳榮傑，要求「結掉這兩個」，陳榮傑遂持槍殺害黃鯤受、吳炳耀2警，如今陳榮傑已執行死刑，王信福則逃亡至2006年才在返台入境時落網。「台灣死刑判決研討會」有法界學者指出，王信福案存在諸多疑點，數名證人疑似遭警方刑訊逼供或誘導訊問，王信福本人也堅稱自己冤罪。

▲23日上午，由台灣大法官組成的「憲法法庭」，對「死刑」是否牴觸《中華民國憲法》展開辯論。（圖／翻攝司法院臉書）
▲23日上午，由台灣大法官組成的「憲法法庭」，對「死刑」是否牴觸《中華民國憲法》展開辯論。（圖／翻攝司法院臉書）
★本次5大爭執點：
一、作為法定刑之一種的死刑是否違憲：
（1）死刑除剝奪生命權外，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等？
（2）死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？
（3）以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為我國憲法所許？如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段？或應有哪些配套措施？

二、如果認為死刑制度合憲
（一）得適用死刑之犯罪類型：
（1）根據我國憲法，其適用之犯罪類型是否有應限縮之處？或僅得適用於哪些犯罪類型？
（2）本件各聲請案原因案件確定終局判決所適用之各該刑法罪名，包括刑法第 226 條之 1、第 271 條第 1 項、第 332 條第 1 項、第 348 條第 1 項（中華民國 88 年 4 月 21 日施行：唯一死刑；95 年 7 月 1 日修正後：死刑或無期徒刑），是否違憲？理由為何？

（二）得適用死刑的刑事被告範圍：根據我國憲法，得對之宣告死刑之刑事被告範圍是否應有所限制？刑法第 19 條就「精神障礙」及「心智缺陷」之行為人，依其「行為時」「辨識能力之程度」，而有「不罰」（第 1 項）或「得減輕其刑」（第 2 項）之區別，就死刑之宣告而言，是否違憲？

（三）死刑的配套程序：就我國法而言，在審判過程及判決宣告後，應各有哪些配套程序，始符合憲法正當程序之要求？（例如第三審強制辯護、應行言詞辯論、評議一致決、判決確定後之非常救濟及其他程序保障等）就此而言，刑事訴訟法第 388 條及相關程序規定是否違憲？或現行規定即已合憲而毋須變更或修正？理由各為何？ 



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