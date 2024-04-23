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DiVincenzo砍進關鍵3分！尼克104:101逆轉76人　NBA季後賽2連勝

▲Donte DiVincenzo在第四節剩13秒時砍進關鍵3分，加上Isaiah Hartenstein擋下Tyrese Maxey關鍵上籃，終場尼克以104:101逆轉擊敗76人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Donte DiVincenzo在第四節剩13秒時砍進關鍵3分，加上Isaiah Hartenstein擋下Tyrese Maxey關鍵上籃，終場尼克以104:101逆轉擊敗76人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃季後賽，紐約尼克今（23）日在主場迎來和費城76人系列賽第2戰，尼克在首戰以111比104擊敗76人搶下首勝，而賽前傳出有可能因病缺席的Tyrese Maxey手感發燙，在上半場就砍下20分，助76人在半場取得領先，第3節尼克單節砍下31分，反超比分，第4節76人再度反超比分，而Donte DiVincenzo在第四節剩13秒時砍進關鍵3分，加上Isaiah Hartenstein擋下Tyrese Maxey關鍵上籃，終場尼克以104:101逆轉擊敗76人。

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2隊在上半場上演進攻大戰，尼克Josh Hart半場3分球5投中4拿下19分，而76人方面Tyrese Maxey手感發燙，在上半場就砍下20分，3分球7投中4，加上Joel Embiid半場就拿下16分10籃板的「雙十」表現，半場結束76人53:47領先尼克。

第3節開局尼克打出1波6:0的攻勢，將比分扳平，而Isaiah Hartenstein扮演奇兵單節拿下10分，尼克全隊在第3節砍下31分，第3節打完尼克79:74領先76人。

第4節尼克持續火熱手感，開局打出1波6：2攻勢，而Bojan Bogdanović在第4節扮演奇兵，單節投進2顆3分球，幫助尼克拉開差距，而Tyrese Maxey單節砍下13分，一度領先尼克6分，而Donte DiVincenzo在比賽剩下13秒的時候，砍進關鍵3分球，而下一波進攻，Tyrese Maxey的上籃遭Isaiah Hartenstein擋下，76人反攻無果，終場尼克就以104:101逆轉擊敗76人，拿下系列賽第2勝。

本場比賽尼克方面，Josh Hart打滿48分鐘3分球7投4中拿下21分，Jalen Brunson砍26分，而關鍵人物Donte DiVincenzo3分球8投4中拿19分。

76人此戰Tyrese Maxey砍下35分外帶9籃板10助攻，差1個籃板就能完成大三元，而Joel Embiid則是貢獻34分10籃板，雖2人都砍下超過30分，依舊無法幫助76人止敗。

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