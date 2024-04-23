DiVincenzo砍進關鍵3分！尼克104:101逆轉76人　NBA季後賽2連勝

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第3節開局尼克打出1波6:0的攻勢，將比分扳平，而Isaiah Hartenstein扮演奇兵單節拿下10分，尼克全隊在第3節砍下31分，第3節打完尼克79:74領先76人。
第4節尼克持續火熱手感，開局打出1波6：2攻勢，而Bojan Bogdanović在第4節扮演奇兵，單節投進2顆3分球，幫助尼克拉開差距，而Tyrese Maxey單節砍下13分，一度領先尼克6分，而Donte DiVincenzo在比賽剩下13秒的時候，砍進關鍵3分球，而下一波進攻，Tyrese Maxey的上籃遭Isaiah Hartenstein擋下，76人反攻無果，終場尼克就以104:101逆轉擊敗76人，拿下系列賽第2勝。
本場比賽尼克方面，Josh Hart打滿48分鐘3分球7投4中拿下21分，Jalen Brunson砍26分，而關鍵人物Donte DiVincenzo3分球8投4中拿19分。
76人此戰Tyrese Maxey砍下35分外帶9籃板10助攻，差1個籃板就能完成大三元，而Joel Embiid則是貢獻34分10籃板，雖2人都砍下超過30分，依舊無法幫助76人止敗。
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