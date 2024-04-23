牛市結束？現貨金價每盎司爆跌近40美元 分析師：面臨急遽回調
中東地緣政治出現緩解跡象，因此投資人開始把資金轉向其他風險比較高的資產，今（23）日亞洲市場黃金現貨價格突然暴跌，最低一度爆跌將近40美元、觸及每盎司2295.44美元，上午10點45分下跌18.46美元或0.79%，來到每盎司2308.87美元，顯示出市場資金開始撤出。
記者陳郁柔／台北報導
期貨方面也出現走跌趨勢，昨日紐約交易所6月交割的黃金期貨下跌67.4美元，跌幅2.8%，收在每盎司2346.4美元，為4月5日以來最低收盤價，並且單日跌幅是去年2月以來最大。現貨黃金昨日收盤暴跌64.95美元，跌幅2.72%，收在每盎司2327.18美元，創下一年多來最大單日跌幅。
FXStreet首席分析師Valeria Bednarik表示，隨着投資者轉向高收益資產，金價大幅回落。黃金的看跌勢頭增強，面臨進一步急劇回調的風險。
造成這樣下跌的趨勢，主要是因為市場開始淡化中東地緣政治風險，雪梨ABC Refinery機構市場全球主管表示，伊朗政權淡化了以色列的反應，並表示不會進行報復，這一事實已經降低了黃金市場的一些風險溢價。
CFI全球教育和研究主管George Khoury表示，本週將出爐的美國經濟數據，可望為未來的利率走勢提供重要線索，並且影響黃金等非收益資產的吸引力。本週預計揭曉的數據包含全球採購經理人指數、美國第一季國內生產毛額（GDP）、以及美國3月個人消費支出物價指數。