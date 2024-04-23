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花蓮凌晨連2起地震！韓瑜嚇壞不敢睡　「用這方法」感受真實晃度

▲花蓮凌晨發生連2起地震，韓瑜嚇到不敢睡覺，決定用一方法感受真實晃度。（圖 / 冠軍團隊提供）
▲花蓮凌晨發生連2起地震，韓瑜嚇到不敢睡覺，決定用一方法感受真實晃度。（圖 / 冠軍團隊提供）

記者薛羽彤／綜合報導

花蓮今（23）凌晨發生規模6.0以及規模6.3地震，在6個小時內餘震多達91起，讓民眾無法安睡。本土劇女神韓瑜因此嚇到，趕緊傳訊關心家人，「趕快問媽媽好不好，還好媽媽跟妹妹都沒事，只是被嚇醒而已。」她也趕緊放一杯水在旁邊，感受地震真實晃度。

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▲地震頻繁，韓瑜決定放一杯水，想感受是真的地震或頭暈（圖／韓瑜臉書）／
▲地震頻繁，韓瑜決定放一杯水，想感受是真的地震或頭暈。（圖／韓瑜臉書）
▲統帥大樓被震倒，2樓變1樓，1樓被消失。（圖／花蓮縣消防局提供）
▲統帥大樓被震倒，2樓變1樓，1樓被消失。（圖／花蓮縣消防局提供）
韓瑜凌晨還未眠，被兩個連續地震嚇到，「趕快問媽媽好不好，還好媽媽跟妹妹都沒事，只是被嚇醒而已。」由於從4月3日之後地震頻繁，她決定放一杯水在旁邊，「因為已經有點分不清楚是『感覺』在搖，還是『真的』在搖了。」她也希望大家都平安，並且要小心掉落物品，同時她也猶豫詢問粉絲「怎麼辦該不該睡覺。」有網友在留言區貼出花蓮富凱飯店因此倒塌的情形，「花蓮又倒房子了…花蓮人路過」，韓瑜也安慰民眾，「希望大家都平安。」

▲花蓮餘震不斷，富凱大飯店傾斜。（圖／翻攝傅崐萁臉書）
▲花蓮餘震不斷，富凱大飯店傾斜。（圖／翻攝傅崐萁臉書）
在4月3日花蓮強震中已被貼紅單的統帥大樓，今凌晨地震導致大樓傾斜，大樓還有瓦斯桶等物品掉落下來，所幸大樓已無人居住且無人受困。而富凱大飯店在地震後瞬間下沉，還爆出火光，11秒鐘後，整棟大樓傾倒，花蓮縣政府透露，目前無人傷亡。

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