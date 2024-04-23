影／大谷翔平和知名運科公司簽約！從少棒就開始用不知會多強？
洛杉磯道奇球星大谷翔平，今（23）日宣布和知名運動科技公司「Rapsodo」簽約，成為代言大使，根據大谷翔平本人透露，他過去幾季都使用Rapsodo來幫助自己提升表現，並稱讚這是一款好工具，大谷翔平笑稱：「如果我從少棒時期開始用Rapsodo的系統，那我的表現不知道會比現在好多少？」而Rapsodo將200多位大聯盟球員標記為使用成員，而大谷翔平是該系統第1位技術大使。
記者吳政紘/綜合報導
《Rapsodo》是美國一家運動科學公司，目前30支大聯盟球隊都在使用他們的產品，其中又分為「Rapsodo Hitting」以及「Rapsodo Pitching」，依字面上意思來看，就是2款針對打者以及投手的分析系統，過去幾季大谷翔平也使用Rapsodo的系統來幫助自己提升表現。
當大谷翔平上場時會有3台攝影機以及2個Rapsodo的裝置來捕捉，他在投手丘以及打擊區的資料，這些資料會在捕捉後傳送至APP中，休息室就能第一時間掌握這些資料，在打擊或投球的過程中，就能即時改善問題。
大谷翔平也在採訪中透露，自己會透過Rapsodo所蒐集到的資料，來檢視自己的揮棒是否正確，投球方面，會利用搜集的資料來設計出打者更難打到的配球，利用這些資料，來檢視自己是否在表現上有所提升。
而Rapsodo也對大谷翔平翔平的復健，起到不小的作用，「如果呈現出來的數據跟自己的擊球感覺相符，那就能夠幫助自己的復原，在投球也是一樣，檢視這些數據有利於自己的復健。」
最後大谷翔平也說：「我希望正在成長中的球員，能夠盡快使用這款工具來幫助自己提升表現，越快開始使用，成長的速度就越快。」