5月報稅怕麻煩嗎？手機報稅一次上手　登入3選1、5步驟就搞定

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只要是本國籍納稅義務人，適用稅額試算服務、想新增受扶養親屬或採列舉扣除額皆可使用，而且用自己手機也能幫家人報稅，但家人只能以「戶口名薄戶號加上查詢碼」登入，「行動電話認證」限納稅義務人本人申辦門號的手機，「行動自然人憑證」限納稅義務人本人憑證綁定的手機。
手機報稅前 記得準備好智慧型手機
只要有行動網路或Wi-Fi皆可（但以「行動電話認證」登入需開啟行動網路），瀏覽器為Android系統→Chrome，iOS系統→Safari
，並建議開啟最佳瀏覽器，避免無法下載或分享PDF，而且免安裝APP，就能開啟網頁報稅。
使用手機報稅 身分認證3選1
財政部表示，手機報稅可採「行動電話認證」、「戶口名簿戶號 +查詢碼」及「行動自然人憑證」3選1，其中選擇「行動電話認證」限本國人，並要填寫身分證字號、健保卡卡號、電信公司及手機門號；「戶口名簿戶號 +查詢碼」的戶號，標示於戶口名簿左上方位置，「查詢碼」則會在稅額試算通知書首頁、超商機台列印（含戶號）已註冊健保卡或自然人憑證，另可透過線上取得，包括透過財政部電子申報繳稅服務網、行動電話認證或自然人證或已註冊健保卡或電子憑證。
至於採用「行動自然人憑證」登入，初步註冊除可「電腦上網註冊」，使用內政部行動自然人憑證系統，用自然人憑證加讀卡機，也可「手機APP綁定」，下載「行動自然人憑證」APP，綁定裝置並完成驗證即可。
手機報稅操作 5步驟輕鬆搞定
開啟網頁：搜尋「報稅」進入「財政部電子申報繳稅服務網」→按「手機版」→按「我要報稅」
步驟一、驗證身分，認證採3選1
行動電話認證（限本國人）
戶號+查詢碼
行動自然人憑證
步驟二、填寫資料，資料自動帶入
• 可編修配偶及受扶養親屬資料，身分驗證方式同3選1
• 確認聯絡方式
步驟三、確認稅額，金額自動計算
• 詳細計算按「查看」
• 可編修所得及扣除額資料！（按「切換編輯模式」）
• 可下載所得及扣除額清單（預設密碼:身分證統一編號）
步驟四、繳退稅
1、繳稅6選1
可採行動支付、電支帳戶； 委託取款轉帳；活期(儲蓄)存款帳戶；信用卡；自動櫃員機（ATM）；現金或票據（申請延/分期繳稅）；行動支付/電支帳戶；委託取款轉帳
2、退稅2選1：可採直撥（轉帳）或憑單
步驟五、申報完成
• 顯示申報結果(狀態:申報成功1次)
手機報稅首頁按「申報結果查詢」可再次確認
• 下載「取得收執聯PDF」（預設密碼：身分證統一編號）
• 有應檢附資料者會顯示「申報附件上傳」
手機拍照直接上傳約3-5張；張數較多建議掃描PDF檔上傳（上限10MB/戶）