67萬股民笑呵呵！00929今日除息 開盤股價直登19.55元秒上演填息
人氣夯的高股息ETF近期輪番上演除息秀，其中，復華台灣科技優息（00929）今（23）日除息，隨著台股開盤反彈，股價直登19.55元，甚至一度上至19.61元，秒完成填息，讓67萬股民笑呵呵。雖然在賣單調節下，股價一度翻黑，但多維持在平盤。
記者魏妤庭／台北報導
00929自上市掛牌以來，今日為第10次除息交易，今年以來的4次除息，都只花1到3日就完成填息。這次配息調高到0.2元，以昨日收盤價19.55元來看，單次殖利率1.02%、年化殖利率超過12%。
00929今天在台股指數開高漲近300點，00929股價跟著走揚，開盤股價就攻上19.55元，上演秒填息秀，股價更是續攻到19.61元。
不過，隨著00929賣單釋出，股價漲勢收斂，一度翻黑回到19.31元，不過有不少逢低買盤，股價又很快回到平盤左右，截至11點為止，股價落在19.38元，小漲0.16%，成交量80015張。
除了00929外，上元大高股息（0056）也受到不少投資人追捧，採季配息，這次除息將股息調高到0.79元。不過，在上週除息遇到台股慘跌，儘管今天股價一度升至37.31元，但仍處在貼息窘境。