地震APP實測來了！iPhone《地震速報》改地區更快通知？結果出爐
今（23）凌晨花蓮兩起規模6.2、6.0地震，震醒了不少人，想知道地震第一手消息，目前眾人力推通知速度最快的有Android限定的《KNY台灣天氣.地震速報》，iPhone用戶則有《地震速報》，且用戶認為如果地區設在地震發生頻繁的花蓮，通知速度又會變更快。經《NOWnews》記者測試，實際使用兩台手機將地點分別設在花蓮和台北，其實《地震速報》發送的時間差不多，幾乎是同步。
記者周淑萍/綜合報導
從4月3日花蓮7.2強震開始，台灣就歷經大大小小的地震，昨（22）晚又更加頻繁，至今累計超過千起地震，整個台灣搖不停，不少人都出現了「地震症候群」，就算地牛沒翻身也覺得整個屋子在搖，想知道是不是真的有地震，一票iPhone用戶力推《地震速報》App，用戶點頭狂讚：「我提前30秒收到」、「這才是地震App」。至於Android用戶依舊是《KNY台灣天氣.地震速報》的速度最快。
網友分享想要更快得知地震消息，可以把警報位置設定在較容易發生地震的地區，能更快得知地震資訊。《NOWnews》實際使用兩台手機進行測試，一台設置在花蓮、一台設置在台北，當地震來時，兩台手機幾乎是同步發送通知，設定在花蓮的手機並沒有較早收到通知，差別在於，設定在台北的手機因不在震央，App還會顯示預計抵達的時間。
近一步查看《地震速報》歷史紀錄能發現，設在花蓮的預測倒數大多為0，而在台北預測倒數最多還有20秒時間。此外，還能設定預警震度，系統設定為3級，可以手動調整。設定路徑：設定→警報位置、預警震度。《地震速報》資料來源是透過中央氣象署的強震即時警報系統（CWB），地震發生的實際位置、規模和深度數據，還是以中央氣象局公布為準。
另外，實際比較《地震速報》、《KNY台灣天氣.地震速報》兩款App來，《KNY台灣天氣.地震速報》速度則又更快了一些，還會同步顯示規模、最大震度以及地震報告，但可惜目前只有開放Android用戶使用，且為了維持App的正常運作，目前介面上會有些廣告插入。