冬天真的要過去了？電視面板報價全面續揚　雙虎股價強勢站5日線

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外資摩根士丹利認為，群創和友達為擺脫面板業景氣循環的努力，已經出現改善跡象，但 LCD 價格走勢仍是影響基本面的要素之一。目前外界預期第二季面板報價將續漲，下個要關注的是第三季價格前景。目前面板廠策略從提高市占轉為增加盈利能力，最近也會出現產能整合狀況，如LG Display在廣州的8.5代廠，以及夏普在堺市和廣州的10代和10.5代廠，對現在面板廠來說是好事。
大摩進一步指出，由於面板廠嚴控及電視品牌在大型體育賽事前為促銷而備貨，使面板製造商的議價能力受影響。預期第二季電視面板價格季增中個位數，而第一季則持平；IT面板部分，雖然受到電視面板價格激勵，但漲幅較溫和，預期IT面板價格第二季漲幅達低個位數，第一季基本持平。
法人看好，隨著面板報價揚升，將助攻面板雙虎群創、友達營運，預估首季將是今年營運谷底，轉虧為盈在望。
面板業者與相關機構普遍對後市正向看待。群創預告，本季營運隨著產品結構調整，將呈現「更有感改善」，毛利率增幅會比首季擴大。群創總經理楊柱祥更預告：「面板業太陽要出來了」。
也因此，激勵面板股股價走高，群創上午11點15分上漲7%，友達上漲超過4%，雙雙站上5日線。