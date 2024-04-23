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冬天真的要過去了？電視面板報價全面續揚　雙虎股價強勢站5日線

▲研調機構集邦科技昨（22）日公布最新面板報價，電視面板全面續揚，因此帶動今（23）日面板雙虎股價攀高。（圖／NOWnews資料照片）
▲研調機構集邦科技昨（22）日公布最新面板報價，電視面板全面續揚，因此帶動今（23）日面板雙虎股價攀高。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布最新面板報價，電視面板全面續揚，因此帶動今（23）日面板雙虎股價攀高，群創上午11點15分上漲7%，友達上漲超過4%。

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研調機構集邦昨日公布最新面板報價，電視面板全面續揚，即使55吋以下產品漲幅收斂，但65吋以上大尺寸電視面板受惠世足盃及巴黎奧運等國際運動賽事引爆電視拉貨潮，需求續強，並延續勁揚態勢，IT面板方面，監視器面板漲幅更是擴大。

外資摩根士丹利認為，群創和友達為擺脫面板業景氣循環的努力，已經出現改善跡象，但 LCD 價格走勢仍是影響基本面的要素之一。目前外界預期第二季面板報價將續漲，下個要關注的是第三季價格前景。目前面板廠策略從提高市占轉為增加盈利能力，最近也會出現產能整合狀況，如LG Display在廣州的8.5代廠，以及夏普在堺市和廣州的10代和10.5代廠，對現在面板廠來說是好事。

大摩進一步指出，由於面板廠嚴控及電視品牌在大型體育賽事前為促銷而備貨，使面板製造商的議價能力受影響。預期第二季電視面板價格季增中個位數，而第一季則持平；IT面板部分，雖然受到電視面板價格激勵，但漲幅較溫和，預期IT面板價格第二季漲幅達低個位數，第一季基本持平。

法人看好，隨著面板報價揚升，將助攻面板雙虎群創、友達營運，預估首季將是今年營運谷底，轉虧為盈在望。

面板業者與相關機構普遍對後市正向看待。群創預告，本季營運隨著產品結構調整，將呈現「更有感改善」，毛利率增幅會比首季擴大。群創總經理楊柱祥更預告：「面板業太陽要出來了」。

也因此，激勵面板股股價走高，群創上午11點15分上漲7%，友達上漲超過4%，雙雙站上5日線。

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