地震頻傳又遇鋒面來襲 黃偉哲要求市府團隊加強防汛整備
依中央氣象署預報指出，自今天起至週日（23日至28日）止，受鋒面影響，臺灣天氣相當不穩定，易有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，台南市長黃偉哲今(23)日除要求市府團隊及各區公所加強防汛整備工作，並啟動重點防汛工程抽查作業，防範致災性雨勢造成災。並特別提醒民眾外出應留意氣象動態，避免前往山區活動注意安全。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲指出，0403地震過後大小餘震不斷，嘉義地區地震也頻繁發生，恐造成臺南市山區土石鬆動，且山區降雨機率較高，大雨過後易造成土石流及大崩模崩塌災害，他要求工務局、水利局與區公所針對所轄土石易崩塌點位、道路及在建工程確實檢視加強整備，並特別提醒民眾外出應留意氣象動態，避免前往山區活動注意安全。
臺南市政府秘書長兼災害防救辦公室主任方進呈也指出，週二（23日）至週日（28）止陸續受二波鋒面影響，須慎防致災性強降雨，已要求市府團隊及各區公所提升各項防汛準備，確保車行地下道、抽水站、移動式抽水機與水閘門等設施能正常運作，加強區排與側溝清疏，落實清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞，針對淹水潛勢區預先配置防水擋板與砂包，落實各項防汛整備工作。
臺南市政府災害防救辦公室執行秘書王雅禾強調，為檢視工區是否加強防汛準備，市府每年均依「因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防颱防汛整備情形運作機制」建立重點防汛工程名單。
王雅禾指出，22日台南市府也邀集水利局、研考會、政風處及工程施工查核小組等相關單位組成防汛抽查小組，啟動重點防汛工程抽查作業，督導安定區六塊寮排水工程、中西區臨安橋改建工程及仁德區三爺溪萬代橋改建工程等水災高風險潛勢區在建工程，檢查地表水橫向排水管涵等排水設施，避免堵塞，所有防汛缺口均應予確實封堵，確保現場符合工地防災減災作業整備相關規定，加強救災裝備器材整備及掌握救災人力，保持隨時動員的整備能力。