《淚之女王》普美熱戀中！和大9歲製作人交往8年 經紀公司回應了
Apink成員尹普美外型清純甜美，近來在《淚之女王》中飾演金智媛的「羅祕書」，人氣更上一層樓，沒想到今（23）日被D社爆出她和大9歲的黑眼必勝成員宋周英已經交往8年，兩人會相識是因為合作歌曲〈Only One〉，對此，雙方經紀公司皆回應正在確認中。
記者吳昕蓓／綜合報導
據韓媒《Dispatch》報導，Apink在2016年發行的專輯《Pink Revolution》，其中主打歌〈Only One〉由黑眼必勝負責作詞作曲，普美和宋周英才會因此認識，從2017年4月開始戀愛，至今已經穩定交往8年，他們一直都默默為對方應援。
兩人的共同好友更表示：「宋周英是普美最堅強的助手，尹普美是帶給他力量的存在，據我所知他們已經是相約共度未來的關係。」兩人的感情甜蜜，雙方經紀公司也回應：「目前仍在確認當中」。
事實上，普美2011年透過女團Apink出道，唱跳實力備受肯定，還擁有跆拳道三段黑帶，運動細胞發達的她曾受邀為球團開球，當時普美標準的姿勢曾受到關注，不僅如此，她綜藝感十足，在節目上也有亮眼表現；宋周英則是音樂製作人，曾為不少女團寫過歌，包括TWICE〈FANCY〉、〈CHEER UP〉和〈TT〉，Apink〈I'm so sick〉等等。
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