花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

403、423強震不是最可怕！專家憂「海溝型地震」：台北連搖3分鐘

▲花蓮分別在4月3日、4月23日出現規模6以上地震，不過專家認為，更往東走的「海溝型地震」才是對台最大威脅。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮分別在4月3日、4月23日出現規模6以上地震，不過專家認為，更往東走的「海溝型地震」才是對台最大威脅。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張志浩／綜合報導

花蓮在4月3日發生規模7.2地震後，4月23日凌晨又出現多起規模5和6以上餘震，搞得許多民眾整夜未眠，也直接喚起人們對地震的警覺性；不過地震專家們指出，相較於單純的板塊擠壓造成的破裂地震，台灣東部、比這次7.2地震震央再更東方外海的「琉球海溝地震」，才是被視為對台灣的最大威脅，海溝巨型地震規模可達8，在台北更有機會連續搖晃3分鐘。

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中研院地科所特聘研究員馬國鳳指出，花蓮外海大約60至100年就有一個規模7以上的地震，琉球海溝則是在1920年曾發生規模8的強震，經歷破百年的恢復週期後，琉球海溝的能量累積不可忽視，以危害潛勢的角度來看，未來可能還會有更強的地震。

▲板塊碰撞會出現「有深有淺的面」，淺的地方比較脆弱，也就更容易出現地震。（圖／中央氣象署提供）
▲台灣地底、周遭有不少斷層和板塊破裂面，不過東部外海的「琉球海溝」，恐怕是能引起最劇烈地震的危險因子。（圖／中央氣象署提供）
中央大學應用地質研究所教授李錫堤也不斷提醒「海溝型地震」的可怕之處，他表示，近期0403地震在台北搖了1分鐘，921地震在台北搖了1.5分鐘，但海溝巨型地震可能在台北搖到3分鐘，房屋在搖1至2分鐘就會受損，搖到3分鐘可能就倒塌。

此外，海溝巨型地震的低頻波（0.5~1.0Hz）豐富，低頻波會使盆地的軟弱土層的反應加大，也會使10層以上的大樓跟著反應，進而擴大水平振動的幅度，也就是「向前後左右擺動的幅度」會比403地震及921地震大很多。

最後李錫堤強調，1985年墨西哥曾有震央在400公里以外的「海溝巨型地震」，卻直接導致首都墨西哥城近三分之一的房屋受損，受到破壞，許多10層以上的大樓的樓層柱子全斷、樓板疊成三明治狀，死傷慘重。而近期頻繁的地震，雖然極度影響生活，但也在提醒民眾，身處地震帶一定要及早準備，才能減少災損。

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