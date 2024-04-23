高雄男前夜小酌　隔天買早餐酒還沒退遭警攔查送辦

「買個早餐也有事！」高雄市１名陳姓男子騎機車外出買早餐，於三民區天津街與察哈爾二街口逆向行駛，員警上前攔查時，發現其身上有濃濃酒味，經實施酒測後酒測值超過法定標準值，陳男錯愕地向警方表示，出門前真的沒喝酒，隨後想起可能昨晚睡前在家小酌，結果早餐沒吃到，還因酒測值超標涉公共危險罪，全案訊後後移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局三民第一分局哈爾濱派出所員警於4月21日7時許執行巡邏勤務時，發現陳男（64歲）騎乘重機車，因陳男逆向行駛，遭員警予以攔查，發現他身上散發濃濃酒味，起初一覺醒來自認酒退了，便騎車出門準備吃早餐，沒想到因為貪圖方便交通違規遭員警攔下。
三民一分局表示，陳男酒駕部份，該分局依道路交通管理處罰條例第35條第1項處以新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰。另逆向行駛部分，依道路交通管理處罰條例第45條一項一款「汽車駕駛人，不按遵行方向行駛者」（可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰）予以製單舉發。
三民第一分局提醒民眾，汽機車駕駛人切勿以為喝酒後睡一覺，隔天就沒有酒精反應，每個人代謝能力不一樣，千萬不要心存僥倖，務必注意宿醉勿上道，並善用代駕或搭乘計程車，以免觸法。