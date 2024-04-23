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不怕強震「一早跑到101見朴寶劍」！粉絲：我的心跳比地震還嚴重

▲粉絲無畏花蓮頻繁餘震，一早就到台北101等待朴寶劍（左）。（圖／記者陳雅蘭、葉政勳攝）
▲粉絲無畏花蓮頻繁餘震，一早就到台北101等待朴寶劍（左）。（圖／記者陳雅蘭、葉政勳攝）

記者陳雅蘭／台北報導

朴寶劍跟NewJeans成員Danielle受品牌邀請來台，今（23）日中午將一起現身台北101購物中心參加開幕活動，粉絲為了看偶像無畏地震，一早就到店門外排隊卡位，熱情表示：「心跳比地震還嚴重！」意指見到朴寶劍的心跳震動，已遠遠超越花蓮的頻繁餘震。

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▲粉絲不怕地震，追星朴寶劍。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼粉絲不怕地震，一大早就到台北101購物中心卡位，只為見到朴寶劍。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲粉絲不怕地震，追星朴寶劍。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
朴寶劍跟Danielle昨（22）日晚間抵台，2人一前一後分開走，Danielle問候接機粉絲後先行上車，朴寶劍則是巡禮接機大廳，一一收好粉絲的信後才閃人，親民舉動讓人留下深刻印象；雖然前一天2人沒合體入境，據悉今早朴寶劍跟Danielle一起出飯店準備上工，有粉絲等到他們並成功要到簽名，十分幸運。

Danielle跟朴寶劍將到台北101參加品牌活動的消息，官方已於上週末公開，許多粉絲今天為了見到偶像，不到10點就在台北101購物中心外等候，原以為營業時間11點才開放入場，但粉絲透露不到10點就能進入購物中心，也順利搶到第一排好位子。

因為花蓮22日至目前仍有多起餘震，問及粉絲排隊時不害怕嗎？大家紛紛搖頭並表示：「寶劍比較重要！」、「心跳比地震還嚴重！」

朴寶劍跟BLACKPINK成員Lisa原本都是CELINE的全球品牌大使，但官方於3月公開「女大使換人當」，確定由NewJeans成員Danielle接任，Danielle官方帳號也陸續釋出與品牌合作的形象照，朴寶劍維持不變，將與Danielle一起展開宣傳。

▲朴寶劍為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼朴寶劍（上）、NewJeans成員Danielle受品牌邀約來台。（圖／記者葉政勳攝）
▲NewJeans成員Danielle為CELINE來台。（圖／記者葉政勳攝）
 
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