不怕強震「一早跑到101見朴寶劍」！粉絲：我的心跳比地震還嚴重
朴寶劍跟NewJeans成員Danielle受品牌邀請來台，今（23）日中午將一起現身台北101購物中心參加開幕活動，粉絲為了看偶像無畏地震，一早就到店門外排隊卡位，熱情表示：「心跳比地震還嚴重！」意指見到朴寶劍的心跳震動，已遠遠超越花蓮的頻繁餘震。
記者陳雅蘭／台北報導
朴寶劍跟Danielle昨（22）日晚間抵台，2人一前一後分開走，Danielle問候接機粉絲後先行上車，朴寶劍則是巡禮接機大廳，一一收好粉絲的信後才閃人，親民舉動讓人留下深刻印象；雖然前一天2人沒合體入境，據悉今早朴寶劍跟Danielle一起出飯店準備上工，有粉絲等到他們並成功要到簽名，十分幸運。
Danielle跟朴寶劍將到台北101參加品牌活動的消息，官方已於上週末公開，許多粉絲今天為了見到偶像，不到10點就在台北101購物中心外等候，原以為營業時間11點才開放入場，但粉絲透露不到10點就能進入購物中心，也順利搶到第一排好位子。
因為花蓮22日至目前仍有多起餘震，問及粉絲排隊時不害怕嗎？大家紛紛搖頭並表示：「寶劍比較重要！」、「心跳比地震還嚴重！」
朴寶劍跟BLACKPINK成員Lisa原本都是CELINE的全球品牌大使，但官方於3月公開「女大使換人當」，確定由NewJeans成員Danielle接任，Danielle官方帳號也陸續釋出與品牌合作的形象照，朴寶劍維持不變，將與Danielle一起展開宣傳。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道