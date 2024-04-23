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台積電上漲16元、營建股續強　台股回神上攻午盤漲202點

▲台北股市今（23）日回神，開盤上漲153.16點，午盤上漲202.9點或1.05%，來到19614.12點，預估成交量為3200億元。（圖／美聯社／達志影像）
▲台北股市今（23）日回神，開盤上漲153.16點，午盤上漲202.9點或1.05%，來到19614.12點，預估成交量為3200億元。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（23）日回神，開盤上漲153.16點、來到19564.38點，在權王台積電回神之際，再加上非電族群齊攻，最高來到19709點，台股午盤上漲202.9點或1.05%，來到19614.12點，預估成交量為3200億元。

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大盤走高，中小型股也同步回神，櫃買指數午盤上漲2.09點或0.88%，來到238.82點，最高來到240.57點，預估成交量為600億元。今日午盤成交量排行榜前五名為：大同、中工、大亞、長榮航、群創；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、大同、華城、大亞、鴻海。

權值股全數走高，權王台積電上漲16元或2.16%，來到758元，最高一度來到761元；鴻海上漲2.5元，來到145.5元；聯發科上漲9元或0.93%，來到975元。

今日依就是非電族群表現亮眼，首先是營建股，由於昨日凌晨開始頻繁餘震，花蓮又有兩處大樓傾斜，導致營建股再擁話題，雖然跟早盤比起來漲幅收斂，但還是相對強勁，京城上漲將近5%，國建、皇翔上漲逾4%，全坤建、新美齊上漲逾3%。

面板類股也有表現，受惠於報價止跌回穩，外資大摩再度看好前景，因此激勵群創上漲逾7%，友達上漲逾4%，彩晶上漲逾3%。

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