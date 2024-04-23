「點滴一直晃」住院阿嬤地震好慌 ICU護理師安撫：別怕有我們在
花蓮今（23）凌晨2時許，接連在26分、32分發生兩起芮氏規模超過6級地震，最大規模6.3，連夜逾震破百起，全台18縣市都有感。地震發生時，台北慈濟醫院一名住院阿嬤被搖醒，驚見「點滴一直在晃」嚇壞了，ICU加護病房護理師趕緊拍拍她的手安撫說：「是地震喔，別怕，有我們在！」超暖守護被讚爆。
記者徐銘穗/綜合報導
台北慈濟醫院ICU加護病房護理師一早在臉書「林婷一下吧 icu護理師」粉專分享，凌晨花蓮地震發生時，一名病人阿婆被搖醒，不安地問她說：「是我頭暈還是地震！？點滴一直在晃。」她隨即安撫說，「是地震喔！但別怕有我們在」，並拍拍阿嬤的胸口和手讓她安心。
林婷感嘆，數一數20個餘震，「天應該是這輩子餘震最有感的一天，搖著上班」。貼文曝光後，正妹護理師林婷安撫住院阿嬤超暖舉動被讚爆。花蓮網友曝光當地情形，直言：「花蓮一直處在VIP的搖滾區，一個晚上都在搖搖樂，都沒辦法睡，半夜又有樓房倒塌。」
事實上，花蓮自0403芮氏規模7.2強震發生至今，餘震已經突破1000起，今（23）日凌晨2時26分及2時32分左右，花蓮發生顯著有感地震，芮氏規模超過6，最大震度達到「5弱」。究竟震度達5級以上有多晃？中央氣象署解答：「多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。」