布林肯將訪中！北京畫5大重點　強調：台灣是不能碰觸的紅線　

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第一，樹立正確認知。中國始終認為，大國競爭不是這個時代的底色，也解決不了中美兩國和世界面臨的問題，雙方關係應該要穩定。與此同時，中國也有必須維護的利益、原則和底線，敦促美國拜登總統實現先前雙方元首會晤時的承諾，不要繼續以「競爭」之名，行對華圍堵遏制打壓之實。
第二，加強對話。中國對話溝通的大門始終是敞開的，但美方也必須體認到，不能為溝通而溝通，也不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發，來與中國打交道，美盟體系是冷戰時期的產物，是過時的冷戰思維和零和遊戲理念，美方沉迷於裹挾盟友、搞反華小圈子，完全是逆潮流而動，不得人心，也沒有出路。
第三，有效管控分歧。中美過去、現在、將來都會有分歧，但不能讓分歧主導中美關係，必須堅持全過程管理，中國要求美國，尤其不能觸碰北京在台灣、民主人權、道路制度、發展權等議題上的紅線。其中，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，重申台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，「台獨」和台海和平水火不容，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」勢力分裂活動和外部縱容支持，中國絕對不會聽之任之，故堅決反對美國近期在台灣問題上的錯誤言行，敦促美方恪守一個中國和中美三個聯合公報，反對台獨，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。
此外，有關美國加強打壓中國的經貿科技一事，嚴重損害中國利益，這不是去風險，而是製造風險，所謂「中國產能過剩論」是虛假敘事，背後包藏的是遏制、打壓中國產業發展的禍心，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌，堅決反對美國將經貿科技問題政治化，打壓中國科技就是遏制中國高品質發展，是在剝奪中國人民的正當發展權利，中國必將堅決應對。
至於南海問題，中國亦堅決反對美國插手，挑撥中國和東協關係，強調中國對南海諸島及附近海域，擁有「無可爭辯的主權」，中國的領土主權和海洋權益不容侵犯，中國維護自身合法權利的決心意志堅定不移，同意各方對話，但美國並不是南海問題當事方，所以不該介入，更不該攪局。
第四，推進互利合作。美中雙方在禁毒、執法、科技、人工智慧、農業、衛生、氣變等領域取得些許進展，說明中美有廣泛的共同利益，可以互利共贏，比如芬太尼並不是中國的問題，也不是中國造成的問題，但中國並沒有因此袖手旁觀，而是願向美國人民提供協助，故中美禁毒合作取得了進展。
第五，共同承擔大國責任。中美同為安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任。國際社會對美國在安理會獨家否決巴勒斯坦成為聯合國正式成員國一事，極為不滿和失望，此事不應是巴以談判的結果，而是給予巴勒斯坦平等的談判條件，也是邁向兩國方案的重要一步。在遵守國際法和安理會規則方面，美國沒有例外和特權，應該放下唯我獨尊的霸權心態，和其他成員國一起履行應盡的國際責任，支持安理會2728號決議，推動盡快在加薩地區實現全面停火，拯救巴勒斯坦人民於水火之中。
另外，烏克蘭危機有進一步惡化升級的危險，應該推動降溫，透過談判而非槍砲來結束這場戰爭，政治解決不是讓誰贏誰輸，而是讓和平勝出。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決，將繼續為此發揮建設性作用，故美國需要切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任，不要做拱火澆油、藉機漁利的事情，也不要攻擊、抹黑中俄正常的國家關係，挑動陣營對抗，更不得對華抹黑詆毀、甩鍋推責。美方應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁，畢竟烏克蘭問題不是中美之間的問題，美國也不應想把它變成中美問題。