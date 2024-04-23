通往中國的高速公路開工！越南總理積極推進 一帶一路項目曝
越南政治高層近期出現動盪，不過同時總理也在積極推動和中國的「一帶一路」項目。越南政府總理范明正（Phạm Minh Chính）在21日上午出席諒山省往芝陵段高速公路項目的開工儀式，該項目是北南高速公路東段從諒山省到金甌省路段的最後一個項目，是越南通往中國的新高速公路。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，北南高速公路東段從諒山省到金甌省路段由越南大山嶺建設股份公司、大山嶺集團股份公司、568工程建設股份公司和LIZEN股份公司以BOT（建設／運營／轉讓）形式投資。該項目途徑芝陵、高祿、文朗和諒山市，全長約59.87公里，總投資11.024萬億越盾，其中國家財政資金為5.5萬億越盾。該項目預計將於2026年竣工，投資回收期為25年7個月26天。范明正指出，建設同步現代化基礎設施體系是三大戰略突破口之一，一直受到國家的高度重視。近年來，越南投入大量資源建設基礎設施，特別是戰略性交通基礎設施建設。包括北南高速公路東段從諒山省到金甌省段在內的多條跨省域的高速公路加緊建設，連接32個省市和3個重點經濟區。他更說：「這條高速公路是東協國家通往中國的重要窗口。」
范明正近期要求計劃投資部、交通運輸部和有關部門與諒山省密切配合，共同化解困難和障礙，加速推進項目進度，確保工程如期保質完工。另外，在活動中，范明政向諒山省移交由資助商籌集的善款，該資金是為諒山省各族人民消除危險房屋所提供補助。