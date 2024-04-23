啦啦隊「最仙女團長」Rina爆熱戀籃球明星！本人露面曖昧回答了
樂天女孩團長Rina（謝艾娜）今（23）日爆出與PLG台灣職籃桃園領航猿的球星陳昱瑞熱戀交往，還被拍到兩人同住一間住處，引發球迷討論，而在今日中午，Rina現身新莊活動擔任表演嘉賓，被問到戀情一事，Rina則微笑表示：「沒有回應喔！」希望大家關注在活動上，至於感情狀態是否單身？Rina並未否認：「謝謝你們的關心！」
記者詹鎰睿／台北報導
被譽為「仙女團長」的Rina今日與樂天女孩舞蹈總監陸筱晴、中信兄弟啦啦隊林可、台鋼雄鷹啦啦隊一粒、恬魚、妡0一同參與活動，帶來一連串的舞蹈表演為現場炒熱氣氛。談到昨晚直至今日凌晨不斷發生的花蓮地震，6位女神回想後仍心有餘悸，一度想抱著狗狗逃難。
筱晴分享事發當時就在猶豫：「到底要不要逃出去？」其他人異口同聲的表示：「對啊！」也希望花蓮地區的朋友們平安無事，並透露平常就會來百貨商場準備地震包，以備不時之需。
至於Rina則被問到戀情一事，她則微笑撒嬌地回應：「沒有回應啊！我們今天就是來參加活動，針對這邊活動來去做回答，不用占用大家太多時間！」被追問感情狀態是否單身？樂天女孩經紀人連忙跳出來阻擋：「我們今天盡量問（活動）！」隨後Rina表示：「對啊！我知道你們很關心我，謝謝你們！」並未否認戀情。
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