花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

天氣越晚越差！雨彈連6天不定時亂炸　全台「下到發霉」時間出爐

▲台灣未來一週天氣偏濕，兩波鋒面導致降雨非常明顯，在配合對流發展時，要小心強降雨伴隨雷擊、強陣風的劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣未來一週天氣偏濕，兩波鋒面導致降雨非常明顯，在配合對流發展時，要小心強降雨伴隨雷擊、強陣風的劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（23）日鋒面抵達影響台灣，中央氣象局簡任技正伍婉華指出，今天清晨一波降雨後，白天對流移入較少，雨勢略為趨緩，但午後部分地區仍要留意有局部大雨，尤其今晚至明（24）日，台灣上空對流發展旺盛，降雨越來越明顯，週四（4/25）另一波鋒面接近，週五至週日（4/26至4/28）雨勢更劇烈，尤其南台灣在預報圖上「雨下到發紫」，氣象署將持續追蹤天氣動態。

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伍婉華表示，今天清晨有明顯對流雲系移入，在彰化有出現時雨量44毫米的情況，上午略為趨緩，但午後、入夜又會有大片旺盛對流雲系移入，整個西半部都要小心局部大雨，氣象署也將視情況發布「大雨特報」。

明天降雨區域還是很廣，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部大雨，東北部有局部較大雨勢，各地高溫則略微下降，北台灣高溫下降至攝氏25至26度，其它地區約攝氏30度左右。

▲今（23）日至週日（4/28）全台都有降雨機率，外出務必攜帶雨具、注意淹水等災情。（圖／中央氣象署）
▲今（23）日至週日（4/28）全台都有降雨機率，外出務必攜帶雨具、注意淹水等災情。（圖／中央氣象署）
伍婉華指出，週四起另一波鋒面目前看來影響相當劇烈，這波鋒面在週五至週日在台灣上空呈現滯留，各地都要小心「短延時強降雨」，尤其在中南部地區，目前看起來是雨勢非常明顯的區域，東北部也有局部較大雨勢發生機率。

伍婉華總結，台灣未來一週天氣偏濕，兩波鋒面導致降雨非常明顯，在配合對流發展時，也要小心強降雨伴隨雷擊、強陣風的劇烈天氣，此外，近期地震頻繁發生，山區土石較鬆軟，加上連續降雨情況，可能會有土石流、山崩、坍方危險，應盡量避免不必要的山區活動。

▲週三鋒面通過後各地高溫略微下滑，不過整體而言，本週氣溫都較為溫暖。（圖／中央氣象署）
▲週三鋒面通過後各地高溫略微下滑，不過整體而言，本週氣溫都較為溫暖。（圖／中央氣象署）

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