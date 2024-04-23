快評／Jamal Murray神奇絕殺　讓湖人掐死「蛇頭」的計畫功虧一簣

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湖人D'Angelo Russell大復活 一度取得大比分領先
湖人此役開賽有著很好的開始，D'Angelo Russell連續命中三分，LeBron James封蓋Jamal Murray，團隊在防守端打出積極性，成功使Murray和Jokic打得非常不舒服，取得雙位數領先。
這只是一場比賽而已，湖人的三分球命中率肯定也會有所修正，去年他們也不是沒有過在場上大比分領先的時候。所以對他們來說最重要的是，他們成功撬開了金塊攻防基本盤上的缺口。湖人命中率這麼高不僅僅是因為爆發了，而是在輪轉上他們找到了金塊的弱點。
在進攻端，D'Angelo Russell首節就爆發了，開賽前5次三分出手都命中，他投進球之後，湖人進攻端就有更多選擇，他和LeBron James以及Anthony Davis的擋拆也更有威脅。
為什麼D'Angelo Russell這麼重要？因為他是可以在擋拆後直接攻擊Jokic的點，就像是Stephen Curry一樣，這是Jokic防守端的最大弱點，後者不能換防出去，否則金塊的防守就會崩潰。
這也迫使金塊在下半場嘗試讓Jokic去守八村壘，讓Aaron Gordon去守Davis，可是這並不能完全解決金塊遇到的難題，因為八村壘也是有射程的前鋒。局面轉變成和去年湖人都是在場上面對金塊的防守強點不同，現在他們更有能力取得高質量的出手。
防守方面 湖人3人輪換守Jokic、堅決掐死「蛇頭」Jamal Murray
而在防守方面，湖人開賽的防守改變是AD守Jokic，八村壘守MPJ；之後AD和LeBon James都有對位到Jokic，就是不斷改變不同的防守者，不讓Jokic找到進攻節奏，這沒有什麼新意。因為Jokic會得到他能得到的。
湖人此役的選擇是要掐死「蛇頭」Jamal Murray的發揮，Low Drop Coverage的防守策略考驗Murray的判斷和進攻選擇，結果這場比賽他在比賽初段打得有些掙扎，開賽過多的勉強攻擊，毀掉球隊節奏和自己的手感。
Reggie Jackson和Bruce Brown是不同的後衛，Jackson會成為防守的弱點，去年金塊的替補陣容在場上時是贏分的，但在這個賽季他們替補三人組的改組，讓金塊在季後賽面臨更多未知挑戰。
湖人這一場最成功的就是讓金塊隊兩名主力後衛開賽失去信心，Jamal Murray積極想要證明自己，出手了太多糟糕的投籃；而Reggie Jackson則是在前幾投不中後，就開始只想要找隊友，一個太過積極，一個太過消極，金塊頓時失去了進攻矛頭。
LeBron James最後時刻有餘力挺身而出 湖人的策略是正確的 無奈金塊太強大
前面建立的優勢足夠大，爭取到了湖人給雙星休息輪換的時間，James腳才足夠有力，在末節連續2記三分球幫助湖人維持領先優勢，然後在最後2分鐘換防到Jokic，造成Murray傳球失誤、快攻灌籃。
只是金塊還是展現了衛冕軍的底蘊，Jokic用全場27分20籃板10助攻的「超級大三元」托底，讓Murray在第四節找回心態和狀態，自我救贖，金塊完成讓人驚嘆的大逆轉，帶著2：0優勢前往客場。
所以系列賽的關鍵就是湖人能不能在他們的時間取得分數上的優勢，讓他們的雙星可以在最後跟Jokic及Murray抗衡，這個系列賽雙方都是明牌在打了，接下來就看誰可以貫徹到底和執行得更好了。
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