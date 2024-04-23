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地震晃不停！曹西平悲憶921「一夜走2千人」：街上能聞到屍體味

▲地震不斷，曹西平回憶起當年921的惡夢，透露一夜走了兩千多人，街上都能聞到屍體味。（圖／曹西平臉書）
▲地震不斷，曹西平回憶起當年921的惡夢，透露一夜走了兩千多人，街上都能聞到屍體味。（圖／曹西平臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

台灣從昨（22）日下午5點開始就地震不斷，最大規模達6.3，不少藝人都在地震當下第一時間發聲。資深藝人曹西平今（23）日清晨發文透露，地震發生好幾次，手機的警報都沒有響，他也想起當年在台中經歷921地震的惡夢，「我這輩子都不會忘記。」

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▲曹西平現在經營耳環店低調過日子。（圖／曹西平臉書）
▲曹西平回憶起當年在台中經歷921的惡夢。（圖／曹西平臉書）
曹西平在臉書發文表示，人的生命很脆弱，無論有房、有錢、有名氣，這些只要意外一來，什麼都帶不走，「坐在戶外我就想到跟爸爸在台中的921大地震，我這輩子都不會忘記。」他回憶事發當天，和爸爸獨處了特別長的時間，父子倆整晚在公園坐著，看著大樓不斷搖晃，到處都能聽到哀嚎聲，一夜就往生了兩千多人。

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▲曹西平回憶事發當天，父子倆整晚在公園坐著，看著大樓不斷搖晃，到處都能聽到哀嚎聲。（圖／曹西平臉書）
曹西平直言，這副恐怖場景很多人都忘了，但當時街道上能聞到屍體味，阿兵哥和相關單位只能很辛苦的清理，每個人都累壞了，「不要覺得你了不起，ㄧ個地震就看把你全部都毀掉了，真的很可怕，很多事情都只有自己遇到了才會知道那種感受」，他感嘆，生命很短暫，活著就要好好珍惜。

▲曹西平感嘆演藝圈風光不再，肚子夠餓，腰自然能彎得下來。（圖／翻攝自曹西平FB）
▲曹西平很擔心地震連晃，很多大樓會承受不住。（圖／曹西平臉書）
曹西平也很擔心地震連晃，很多大樓會承受不住，「很難入睡的夜晚，祝大家平安」，一番肺腑之言引來不少網友認同，紛紛直呼，「活在當下！ 這時好羨慕睡到打呼的人」、「天佑我們都平安」、「大自然的力量無人能敵……就希望大家都能平安，珍惜」、「都是淺層地震，天佑台灣」、「生死有命！富貴在天！」

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