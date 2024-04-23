沈伯洋提「傅崐萁條款」！立委赴中國要先經審查 藍白聯手封殺
立法院程序委員會今（23）日開會，民進黨立委沈伯洋提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將立委與縣市議員列入管範圍內，要到大陸地區前要先經政府許可。不過國民黨反對，認為《刑法》已有相關規定，不必再另外修法，罕見在程序委員會提議「暫緩列案」，經表決後，藍白聯手封殺沈伯洋提案。
記者何哲欣／台北報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁號召黨籍立委，本周要赴中國訪問。根據沈伯洋提案，將申請到大陸地區的審查範圍擴大，增列包括立委、直轄市議員與縣市議員，涉及國家關鍵技術業務人員，擔任國家關鍵基礎設施任務決策或重要運營人員、曾參與立法院秘密會議人員，到大陸地區都要先經由國安局、陸委會等相關機關組成之審查會許可。
國民黨立委張智倫說，《憲法》有保障人民遷徙自由，若真要洩密，到哪個國家都可以洩密，不用針對特定地區、特定人員再增加規範，建議暫緩列案。
民進黨立委莊瑞雄說，雖然《憲法》保障人權，但兩岸關係特殊，若有人無視國安執意到中國，是否要增加管制，可以再討論，報告事項只是列案，沒看過黨團在程序委員會就互相卡案，不用搞得這樣劍拔弩張。
不過經表決後，藍白立委共10票、綠委僅8票，藍白聯手封殺沈伯洋提案。