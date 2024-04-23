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受富凱飯店波及！「鋼管紅茶爺爺」被迫搬離　奶奶一度受困店內

▲花蓮知名美食「鋼管紅茶店」，就開在富凱大樓對面，讓原先住在店內的87歲林姓老闆夫婦不得不搬離，內心對離開老店真的很不捨，直喊「很艱苦」。（圖／讀者提供）
▲花蓮知名美食「鋼管紅茶店」，就開在富凱大樓對面，讓原先住在店內的87歲林姓老闆夫婦不得不搬離，內心對離開老店真的很不捨，直喊「很艱苦」。（圖／讀者提供）

記者孫唯容／綜合報導

環境富饒的花蓮近期備受地震侵害，今（23）日凌晨更連續發生超過規模6強震，造成富凱、統帥2棟大樓傾斜，預計2週內拆除，花蓮知名美食「鋼管紅茶店」，就開在富凱大樓對面，讓原先住在店內的87歲林姓老闆夫婦不得不搬離，內心對離開老店真的很不捨，直喊「很艱苦」，未來希望還能再回來經營。

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0403花蓮強震後，老店「鋼管紅茶的」建築就出現許多裂痕，花蓮縣府也依規定貼紅單列管，不過林姓老闆夫婦堅持想待在自己守護了一輩子的家園，協調補強方式持續營業，經過結構補強加護後轉貼黃單，也得以讓阿公、阿嬤也持續住在屋內，豈料天不遂人願，剛挨過規模7.2地震，23日凌晨卻餘震不斷，經歷規模6、6.3的強震後，鋼管紅茶店對面的富凱大飯店經不住多次搖晃，發生嚴重傾斜事故，縣府預計2週內拆除，該區域也緊急封閉。

鋼管紅茶店情況也不樂觀，一樓鐵門嚴重扭曲、鋼筋外露，地上還有不少水泥石塊，事發當下屋內的85歲林姓老闆娘因行動不便無法離開，在消防員破門下協助救出送醫。老闆夫婦也在員警陪同下，返家收拾藥品、衣物離開店家，尋找其他地方居住。林姓阿公眼眶泛紅地表示，「內心很艱苦」，鋼管紅茶已經營60年之久，未來會持續完成紅茶工作，不讓鋼管紅茶就此消失。

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