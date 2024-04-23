許美靜開唱划水！「台下怒喊退票」主辦方回應 5月演唱會急喊卡
49歲新加坡歌手許美靜以一曲《城裡的月光》走紅歌壇，20日她到大陸南京開演唱會，全長2個半小時她只有30分鐘真的開口唱歌，引發台下歌迷抗議怒喊退票。她的經紀團隊昨（22）日回應爭議，「低估觀眾想聽原唱歌手演唱經典的期待」，同時許美靜5月在武漢的演唱會，目前已停止售票。
記者薛羽彤／綜合報導
據陸媒《上游新聞》報導，許美靜演唱會被指出未唱滿15首歌曲，經紀團隊昨日回應爭議，原本演唱會安排許美靜唱11首，並加上嘉賓演唱3首，與許美靜合唱1首，帶動大合唱3首，對於觀眾不滿音樂會出現多位嘉賓，也演唱了許美靜的多首經典歌曲，經紀團隊解釋，這是秉持對音樂人的欣賞和支持。
不過，經紀團隊也承認，設計這個環節，「是完全低估了觀眾想聽原唱演唱經典的期待。」至於有網友稱許美靜演唱時狀態漂移，經紀團隊解釋，那些歌曲的音調原先是設定給嘉賓，不是許美靜的音調。
對於網路上罵一片，許美靜經紀團隊認為「我們當時就發現了音樂會的不足，但之後網上一片虛實罵聲和真假指控，也還是讓我們始料不及。」承諾以後會作調整。而許美靜5月25日的武漢音樂會目前已暫停售票工作。
此外，南京市文化旅遊局也接到投訴，目前相關部門已經介入調查，「如果觀眾能跟演出團隊之間能達成協議，是最好的結果。該工作人員稱，若管理部門介入則是按章辦事，觀眾能否得到賠償、及演唱會主辦方是否會被處罰，都要看最終調查結果主辦方是否違規。」
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