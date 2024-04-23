爆徐巧芯全身精品申報不實 苗博雅收死亡威脅：狂芯粉素質好low
國民黨徐巧芯大姑涉洗錢案風波不斷延燒，火也燒到徐巧芯自己身上，近日她遭台北市議員苗拔雅披露過往全身行頭，滿是要價不斐的名牌與精品，且財產申報不實。苗博雅今（23）日自爆接到死亡威脅，怒批「死亡威脅揭弊者，這就是狂芯粉的素質嗎？」「若要人不討論，除非自己說清楚。恐嚇威脅揭弊者，好low啊。」
記者陳宜加／台北報導
苗博雅今在臉書發文表示，意外揭發了徐巧芯立委涉嫌財產申報不實，就收到多則人身安全恐嚇（這只是其中一則），徐巧芯真的是「徐禁評」？苗博雅強調，「網軍洗板、辱罵，我可以忍。但威脅我家人的安全，我絕不容忍。」
苗博雅指出，皆已蒐證向台北市警局報案，請狂芯粉自重。國人對詐騙集團深惡痛絕，詐騙集團應該被連根拔起。這次檢警查詐騙，意外查到立委家裡有詐騙集團，立委本來就該說清楚和詐騙集團的關係。
苗博雅說，徐巧芯立委的100萬金流講不清楚，跟詐團成員有沒有聯絡也前後不一，詐團成員有沒有打著立委名號在外走跳？立委到底知不知情？財產來源如何說分明？徐巧芯立委自己前後不一，多次改變說詞，本來就會啟人疑竇。「若要人不討論，除非自己說清楚。恐嚇威脅揭弊者，好low啊。」