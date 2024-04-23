145萬股民心淌血！「3檔最夯ETF」00939、00940、00941股價創新低

權王台積電漲12元領攻　台股結束連2黑、大漲188點

▲台北股市今（23）日回神，在權王台積電回神之際，再加上非電族群齊攻，最高來到19709點，終場上漲188.06點或0.97%，來到19599.28點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（23）日回神，在權王台積電回神之際，再加上非電族群齊攻，最高來到19709點，終場上漲188.06點或0.97%，來到19599.28點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（23）日回神，開盤上漲153.16點、來到19564.38點，在權王台積電回神之際，再加上非電族群齊攻，最高來到19709點，台股終場上漲188.06點或0.97%，來到19599.28點，日K結束連2黑，成交量為344.668億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤走高，中小型股也同步回神，櫃買指數終場上漲2.53點或1.07%，來到239.26點，最高來到240.57點，成交量為720億元。今日成交量排行榜前五名為：大同、中工、長榮航、大亞、群創；成交值排行榜前五名為：台積電、大同、華城、鴻海、大亞。

權值股全數走高，權王台積電終場上漲12元或1.62%，來到754元，最高一度來到761元；鴻海上漲1元，來到144元，最高來到146.5元；聯發科上漲6元或0.62%，來到972元。

今日依就是非電族群表現亮眼，電子成交比重持續在4成左右震盪，首先是生技股，上市類股指數大漲2.18%，位居漲幅排行榜冠軍，個股方面泰福-KY、晶碩上漲逾5%，保瑞、北極星藥業-KY、元禎、沛爾生醫-創上漲逾4%，科妍、視陽上漲逾3%。

此外，營建股也有表現，由於昨日凌晨開始頻繁餘震，花蓮又有兩處大樓傾斜，導致營建股再擁話題，雖然跟早盤比起來漲幅收斂，但還是相對強勁，全坤達盤中急拉、亮燈漲停，價位來到22.9元，國建差一步漲停，上漲逾9%，華友聯、新美齊上漲逾6%，宏普、宏璟上漲逾4%，冠德、太設、大將、潤隆、皇翔等上漲逾3%。

面板類股也有表現，受惠於報價止跌回穩，再加上巴黎奧運即將到來，有望催生換機潮，因此外資大摩再度看好前景，激勵群創上漲逾6%，彩晶上漲逾3%，友達上漲逾2%。

此外，奧運熱潮也促使運動休閒概念股走高，美利達、鈺齊-KY上漲逾5%，志強-KY、喬山、巨大上漲逾3%。

台積電上漲16元、營建股續強　台股回神上攻午盤漲202點

冬天真的要過去了？電視面板報價全面續揚　雙虎股價強勢站5日線

牛市結束？現貨金價每盎司爆跌近40美元　分析師：面臨急遽回調　

上市矽智財廠再添新兵！IP廠億而得擬5月下旬掛牌上市

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生