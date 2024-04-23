花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

全球地震發生地點一次看！台灣狂刷「震央榜單」　驚人次數差曝光

▲本次花蓮餘震不斷也受到全球關注，更在歐洲地中海地震中心（EMSC）資料上「刷一排數字」。（圖／取自EMSC）
▲本次花蓮餘震不斷也受到全球關注，更在歐洲地中海地震中心（EMSC）資料上「刷一排數字」。（圖／取自EMSC）

記者潘毅／綜合報導

地牛不停翻身！昨（22）日下午起台灣迎來了不平靜的夜晚，各種規模的地震陸續發生，震央都集中花蓮縣附近，讓富凱大飯店、統帥大樓傾斜倒塌，當地從0403大地震災損還沒完全恢復，受災情況再度雪上加霜。本次花蓮餘震不斷也受到全球關注，中央氣象署統計至4月23日13時05分止，主震及有感餘震已1172起，其中更出現2起規模6.0以上的強震，也讓台灣的名字在歐洲地中海地震中心（EMSC）及各國地震直播上「刷滿一整排」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲據歐洲地中海地震中心（EMSC）資料顯示，過去一天之內，台灣發生地震次數比全球其他地方都要多。（圖／取自EMSC）
▲據歐洲地中海地震中心（EMSC）資料顯示，過去一天之內，台灣發生地震次數比全球其他地方都要多。（圖／取自EMSC）
據歐洲地中海地震中心（EMSC）資料顯示，過去一天之內，全球各地都有發生零星的地震，包含歐洲的地中海，美國加州、智利、日本、紐西蘭及菲律賓等等常發生地震的地區，不過數據中，卻能不斷看到台灣的名字，發生次數相當密集，規模4.0以上的地震次數也比其他國家要多上不少。

▲Youtube頻道GlobalQuake，更能看到一旁地震發生統計欄位，發生地滿滿都是台灣。（圖／取自GlobalQuake）
▲Youtube頻道GlobalQuake，統計全球地震發生地點，結果醉心震央滿滿都是台灣。（圖／取自GlobalQuake）
此外，統計全球地震的網站「Earthquake 3D Live」上，更能看見台灣大小餘震不斷發生，讓統計圖出現了「摩天大樓」的奇特景觀。Youtube頻道GlobalQuake，更能看到一旁地震發生統計欄位，發生地滿滿都是台灣。

▲台灣近期地震頻繁，在全球地震3D即時直播圖可看到，地震次數疊加宛如一座摩天大樓。（圖／翻攝自earthquake3d網頁）
▲台灣近期地震頻繁，在全球地震3D即時直播圖顯示，地震次數疊加宛如一座摩天大樓。（圖／翻攝自earthquake3d網頁）
針對從4月22日下午傍晚開始不斷發生的地震，氣象署地震測報中心主任吳健富也解釋，0403的7.2主震發生後，餘震主要都在偏北部釋放能量，南邊近期釋放較少能量，所以一次可能以較大規模形式釋放以達穩定，昨（22）日傍晚只是剛開始，目前還在高峰期，後面還是會持續有規模4、5、6的餘震，需要持續觀察。


 

更多「0422花蓮地震」相關新聞。

花蓮餘震不斷更新／1172起頻繁地震！往陸地變淺　專家曝地震原因

花蓮15小時餘震180次！最新5重點一次看　地震專家、氣象署解釋曝

地震倒塌「軟腳蝦大樓」4特徵公開　結構技師：新大樓別買這樓層

地震APP實測來了！iPhone《地震速報》改地區更快通知？結果出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生