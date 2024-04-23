全球地震發生地點一次看！台灣狂刷「震央榜單」 驚人次數差曝光
地牛不停翻身！昨（22）日下午起台灣迎來了不平靜的夜晚，各種規模的地震陸續發生，震央都集中花蓮縣附近，讓富凱大飯店、統帥大樓傾斜倒塌，當地從0403大地震災損還沒完全恢復，受災情況再度雪上加霜。本次花蓮餘震不斷也受到全球關注，中央氣象署統計至4月23日13時05分止，主震及有感餘震已1172起，其中更出現2起規模6.0以上的強震，也讓台灣的名字在歐洲地中海地震中心（EMSC）及各國地震直播上「刷滿一整排」。
記者潘毅／綜合報導
據歐洲地中海地震中心（EMSC）資料顯示，過去一天之內，全球各地都有發生零星的地震，包含歐洲的地中海，美國加州、智利、日本、紐西蘭及菲律賓等等常發生地震的地區，不過數據中，卻能不斷看到台灣的名字，發生次數相當密集，規模4.0以上的地震次數也比其他國家要多上不少。
此外，統計全球地震的網站「Earthquake 3D Live」上，更能看見台灣大小餘震不斷發生，讓統計圖出現了「摩天大樓」的奇特景觀。Youtube頻道GlobalQuake，更能看到一旁地震發生統計欄位，發生地滿滿都是台灣。
針對從4月22日下午傍晚開始不斷發生的地震，氣象署地震測報中心主任吳健富也解釋，0403的7.2主震發生後，餘震主要都在偏北部釋放能量，南邊近期釋放較少能量，所以一次可能以較大規模形式釋放以達穩定，昨（22）日傍晚只是剛開始，目前還在高峰期，後面還是會持續有規模4、5、6的餘震，需要持續觀察。