朴寶劍現身101「調皮賣包包」！NewJeans Danielle露臉1分鐘閃人
韓星NewJeans成員Danielle跟朴寶劍今（23）日受邀出席品牌活動，流程事前保密到家，2人確定不會接受聯訪，約莫1點Danielle露臉拍照1分鐘入店，15分鐘後換朴寶劍現身，他顧及全場比愛心，甚至調皮快速切換手勢，最後以中文「謝謝」感謝前來看他的粉絲，現場目測超過300位粉絲，三樓、四樓通通擠滿人。
記者陳雅蘭／台北報導
朴寶劍今穿品牌鑲鑽外套、搭配黑衣與黑長褲現身，他一手拿著包包，一手忙著跟粉絲揮手打招呼，他應媒體要求比出愛心，甚至把手勢1秒換成YA，相當調皮。除了女粉絲，也有許多男粉高喊「歐巴」應援朴寶劍，場面熱絡。
Danielle盤起頭髮，選擇穿咖啡色連衣裙示人，她依照服裝設計露出纖細手臂與美腿，雖然背著小包，仍雙手揮舞跟三樓以及四樓的粉絲打招呼，全程僅露臉1分鐘離開。
事實上，朴寶劍跟BLACKPINK成員Lisa原本都是該品牌的全球大使，但官方於3月公開「女大使換人當」，確定由NewJeans成員Danielle接任，Danielle官方帳號也陸續釋出與品牌合作的形象照，朴寶劍維持不變，將與Danielle一起展開宣傳。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道