特企／腸病毒疫情十年新高　高端捐疫苗守護花東孩童健康

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這場腸病毒71型疫苗捐贈儀式是在臺灣兒科醫學會理事長、台灣兒童感染症醫學會與台灣新生兒科醫學會二位代表的見證下，由高端疫苗公司執行副總李思賢親自執行捐贈任務，花蓮縣衛生局長朱家祥及台東縣衛生局長孫國平代表受贈，並代表花蓮縣徐榛蔚縣長及台東縣饒慶鈴縣長致贈感謝狀，希望藉此捐贈活動開啟美好與善的循環。
「台灣最美的風景就是人！」花蓮縣衛生局長朱家祥表示，感謝高端疫苗繼今年一月，慷慨捐贈兩千劑流感疫苗提供花蓮青壯年鄉親接種，這次再捐贈腸病毒疫苗，希望能照顧中低收入家庭的孩子，是花蓮家長與孩童的福氣。
台東縣衛生局長孫國平也說，台東擁有美麗淨土、人文薈萃，再加上高端捐贈的腸病毒疫苗，讓縣府可以照顧台東弱勢家庭孩童健康，讓這些年幼的孩子擁有更完整的保護。
臺灣兒科醫學會理事長倪衍玄進一步說明，目前台灣的腸病毒急診人次已創十年來同期新高，從現在開始直到五、六月，是腸病毒的流行高峰，五歲以下嬰幼兒重症風險高，提醒家長務必要提高警覺。
台灣兒童感染症醫學會現任與前任理事長黃玉成與邱南昌醫師強調，腸病毒71型容易併發腦炎、心肺衰竭、肢體麻痺等神經重症，嚴重者甚至會死亡，台灣除了在1998年發生腸病毒71型大爆發，之後每隔3到4年會有或大或小的流行。防疫不能賭運氣，施打疫苗可以讓孩童遠離腸病毒71型的威脅。
台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳及彭純芝常務理事則提醒，未滿兩歲的嬰幼兒是高風險族群，為低齡嬰幼兒施打安全、有效、且保護時間夠長的疫苗，相信是積極保護孩童健康的方式之一。
CDC於去年7月對於腸病毒71型疫苗自費接種建議：由於腸病毒A71型為最容易引起神經系統併發症的腸病毒型別之一，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症之風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。
「讓善的循環，開始於企業，回饋於社會。」李思賢副總認為，高端疫苗用科學專業為疫苗把關，用行動落實企業社會責任，並希望透過疫苗施打，守護花東弱勢家庭的孩童健康，也能讓良善的力量延續，讓愛相隨永不息。