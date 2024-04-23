貸38萬還52萬！融資貸款亂象橫行　民眾黨提案催生《融資公司法》

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黃珊珊說，現在台灣融資亂象有四大陷阱，包含：假買賣真借貸、簽空白本票、費用收取無節制、借新還舊利滾利。深陷高利貸款、慘遭融資詐騙的受害人數與金額，恐怕已經超過2007年時曾經轟動社會的「卡債風暴」，當時卡奴問題催生了《消費者債務清理條例》，也開啟了管控融資公司的立法討論，只是融資公司專法躺在立法院，一躺竟然就是16年。
出席記者會的馮女士表示，自己深受其害，她的女兒是身心障礙者，遭到融資公司誘騙投資加上貸款，被詐取巨額利息苦不堪言。女兒的月收入不到兩萬元，因為想要貼補家計，被網路上的求職廣告「斜槓青年」吸引，結果落入金融投資陷阱，集團佯稱讓他們代操就可以獲高額配息；慫恿女兒融資，再轉介給融資公司。融資公司則在沒有徵信跟評估女兒還款能力的狀況下，就放貸給她的女兒，誘騙女兒欠下巨額利息的債務，十分可惡。
馮女士沉痛地說，融資公司幫女兒辦理「商品貸」38萬元，但是被扣除所謂的手續費9%，只拿到34萬5800元，又被要求繳交「代辦費」共7萬元，等於實際匯入女兒戶頭的餘額只剩下27萬5800元；但是加上利息，融資公司卻要求女兒償還52萬2500元。名下有機車，也被詐騙集團誘導去辦理「機車貸」，名目上貸款12萬元，但實際上只拿到10萬元，更被要求要還款15萬餘元。馮女士獲知女兒受騙後為時已晚，還債使他們身心俱疲，她不得不懷疑代辦業者與融資公司是否是聯手詐騙的一條龍產業。希望可以有專法，讓這種惡劣行徑受到約束。
趙興偉表示，在沒有徵信的情況下「隨便超貸」的問題氾濫。融資公司的超貸手法若以「機車貸」為例，一輛機車就可以貸款30萬到35萬元，還能二胎貸款。融資公司佯稱抵押貸款，不受《消費者債務清理條例》所管制，就用高額利率來壓榨求助無門的債務人。有些融資公司收取的利息高達43.4%，簡直比地下錢莊還吸血。這些融資公司先從銀行低利借款，再高利轉介給民眾來賺取暴利，而且不當催收，動輒打電話到債務人住所或公司騷擾，然而目前這些融資公司雖然獲利高達數千億，卻無法可管，致使被害人求助無門。
民眾黨指出，推動《融資公司法專法》的重點： 融資公司應納為金融特許行業，需要申請許可，由金管會作為主管機關；融資公司負責人與業務員應有資格限制，並且必須對客戶進行KYC程序，並向聯徵中心徵提信用資料；主管機關須訂定辦法監管融資業務的種類、總餘額、限額、擔保品品質等相關事項。明定融資公司利率、利息、費用、違約金之計算及上限；融資客戶訂定契約應以書面，主管機關並應訂定定型化契約應記載不得記載事項；並嚴禁所要空白本票、與詐騙集團合謀等；嚴格禁止不當廣告行為、嚴格禁止不當催收債務。
黃珊珊表示，為終結融資亂象，民眾黨已提案催生《融資公司法》，至少要讓融資公司有法律跟主管機關可以管轄，不再放任亂象橫行，放任人民被詐騙；民眾黨將積極跟各黨協調，讓法案盡快付委討論審查，力拼在本會期就能三讀通過，為人民權益把關。