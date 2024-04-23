屏東打卡「馨」地標！最香原住民部落打造「牡丹農供」助產業升級
號稱台灣最香的原住民部落－屏東縣牡丹鄉，路途上隨處可見的野薑花，讓空氣充滿著淡雅馨香，在地也已經有許多知名觀光景點，包含旭海溫泉、東源水上草原、馨香森林等。為持續深化原住民族產業永續發展，屏東縣牡丹鄉公所今(23)日於牡丹鄉旭海路口舉辦「牡丹農供啟用茶會」，將在地人口中的「旭海路口」升級為「馨深活基地－牡丹農供cevungan」，提供在地農產初級加工服務，未來更將結合觀光，提供遊客休憩、購物等多元體驗。
記者陳美嘉／屏東報導
牡丹鄉為全台灣最南端的山地原住民鄉，經濟產業以農業為主，是原住民族特色作物蕗蕎（rakkyo）、山苦瓜盛產地。牡丹鄉公所獲原住民族委員會補助辦理「原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級」，以「部落產業升級」及「通路數位加值」為指標持續深化部落產業，透過計畫購置相關設備，將旭海路口打造為初級加工體驗場，供在地農友初級加工及存放，減少運輸成本的同時也將資源留給在地。
除了設備升級之外，也針對在地特色作物做創新產品開發，目前已開發野薑花純露、醬蕗蕎、溫泉拉堤面膜、山苦瓜養生茶包等在地特色產品，從生產到加工的一條龍模式整合產業六級化，達到產業升級之目的，製造工作機會，吸引外地族人回流。
未來更將結合觀光，擴大遊客五感體驗，將遊程帶至「馨深活基地－牡丹農供cevungan」，沐浴在野薑花香的同時，推廣原鄉部落傳統文化底蘊，拓廣遊客對於牡丹鄉的認識、欣賞牡丹鄉獨特之美，讓此地不僅僅只是初級加工場所，而是成為提供遊客休憩、購物，並且更深入了解部落傳統文化的好所在，打造永續 • 智遊 • 心牡丹的馨深活之道。如對遊程或場域有相關問題，歡迎洽詢屏東縣牡丹鄉公所農業觀光課。