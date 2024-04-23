特企／遠百歡馨獻禮　精名品高回饋

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HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷5,000元送200元、當日單筆刷30,000元送1,000元。信用卡祭出19大銀行全館當日刷滿5,000元以上，可享3、6期0%利率分期付款優惠。12大銀行全館當日單筆刷6,600元並分6期送200元。10大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元，心儀好禮購入超開心。
台中大遠百國際精名品改裝
延續美麗購物節買氣熱潮，母親節主打「媽咪馨願日記」搶攻初夏採購商機，全館祭出多項促銷優惠以及好禮回饋，就是要讓媽咪願望成真。國際精名品看好中部客群消費力，今年亦改裝許多高端新櫃，其中CHANEL、BVLGARI接連開幕，改裝為旗艦大店，打造精名品頂級殿堂；而看好珠寶腕表市場潛力，伯爵PIAGET也在3月煥新開幕，以法式生活品味為設計主軸，給人舒適且美學的空間；館內精名品Chloé、JIMMY CHOO、TOD’S……等品牌，針對貴賓客戶提供客製化的新品展示、鑑賞服務，以小型茶會、走秀的方式滿足頂級顧客需求。台中大遠百母親節與彰化知名緞帶王觀光工廠強強聯手，凡至館內完成指定任務，就能免費兌換時尚潮變絲巾送給辛苦一整年的媽媽。
板橋大遠百國際精品全新陣容
板橋大遠百迎來1、2樓國際精品十年來最大改裝，全新店型與國際精品瞄準金字塔頂尖消費者的胃，百萬刷手蓄勢待發，板橋大遠百祭出最強商品組合寵愛媽咪無極限。看好高端客層市場，一樓TIMEVALLÉE於3月底隆重開幕，引進歷峯集團旗下卡地亞CARTIER、伯爵PIAGET、沛納海PANERAI、IWC萬國表……等知名腕表品牌；BOTTEGA VENETA全新店裝引進遠從義大利而來的懷舊磁磚、胡桃木與聖丹尼斯大理石，整體呈現出既古典又現代的購物空間。
Max Mara完整販售Max Mara Group最新系列服飾，包含Max Mara、SPORTMAX、‘S Max Mara、Max Mara Accessories……等，消費者能盡情參觀選購品牌的服飾系列一次購足。超人氣品牌LONGCHAMP全新店型母親節將舉辦多場品牌鑑賞茶會，邀請VIP貴婦們共襄盛舉。新北市獨家SHIATZY CHEN夏姿‧陳進駐板橋大遠百2樓全新開幕，帶領時尚穿梭千年的人文經典。
遠百板橋中山
4月24日~5月14日針對會員再加碼，持遠百APP於女男童裝、家用部門單筆滿15,000元加送300元。
遠百桃園APP會員限定優惠超划算
即日起4月23日(二)遠百APP會員限定，百貨服飾當日累計滿5,000元送300元。針對刷卡族推出5大銀行全館當日單筆分6期刷5,000元送200元，大家電當日單筆滿10,000元送1,000元，保健器材當日單筆5,000元送500元。
新竹大遠百寵愛媽咪機不可失
新竹大遠百檔期持遠百APP全館單筆消費滿2,000元即可獲得乙組抽獎序號，依此類推，買越多中獎機會越多，將有機會抽中價值102,800元YAMAHA EMF電動機車。4月28日星戰日前夕與馬可多本部合作舉辦星戰Cosplay大遊行，現場邀請知名光劍師馬可多進行光劍教學，歡迎星戰迷參與。5月3日~5月5日與南投縣政府共同合作深受民眾喜愛的「南投物產展」，現場由南投小農販售新鮮蔬果、茗茶、咖啡……等特色物產並有多項DIY活動，邀請大家共同品味山城魅力。
遠百嘉義新櫃進駐
遠百嘉義4樓新櫃登場，無毒環保實木家具第一領導品牌HABABY環安實木家居，充滿環保、安全、創新且居有美感的兒童家具全館88折，憑孕媽咪手冊免費兌換嬰幼兒指甲剪一組，限量50組。1樓秘密城堡新櫃進駐，守護肌膚的專業保養品，4月20日~5月14日單筆消費滿3,800元送極致沐浴乳2瓶，滿7,000元再送沙龍玫瑰凝露洗髮精700ml。
台南大遠百獨家加碼送
家用家電指定專櫃當日單筆消費滿5萬加送800元十足抵用券，化妝品、男女童裝、女用品、家用重點品牌當日單筆消費滿6,000加送200元十足券。4月27日下午2點在4樓札幌藥粧旁「專業風格設計剪髮」，凡持當日消費滿3,000元發票就可以由米蘭髮型設計師現場為媽咪簡易髮型設計；5月4日下午2點半由林美媛老師現場示範「療癒花藝DIY課程」教做，歡迎有興趣的朋友報名參加。
遠百花蓮最寵粉 APP會員獨家限定再加碼
APP會員獨家限定再加碼，即日起單筆滿2,000元有機會帶走SUPER SOCO CUmini微型電動車及OSIM智能捏捏樂；貓貓蟲咖波5月4日公益環島快閃遠百花蓮，4月24日起憑遠百APP於2F內衣區消費滿1萬元即可至3F顧客服務中心限量兌換咖波折疊自動傘。5月4日勵馨基金會辦理親子趣味市集活動，包含美食攤商、舞台演出及摸彩等；5月11日、12日免費隨機贈送康乃馨；5月11日邀請花蓮市衛生所健檢，包含胸部X光、乳房攝影、子宮抹片檢查、大腸癌篩檢掛號發管等。