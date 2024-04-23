花蓮大型群震「1天破200起」！學者揭不斷地震原因：補齊釋放能量
花蓮0403發生規模7.2地震後，近兩天（4/22、4/23）花蓮地區又在10幾個小時內連續發生破200起地震，台大地質系研究所名譽教授陳文山表示，其實從7.2主震後，距離震央，也就是今天一直出現地震的位置「都沒有明顯地震活動」，2週前學界就覺得「很奇怪」，今天的群震，可以視為將這區塊近20天沒有地震釋放的能量補齊。
記者張志浩／綜合報導
陳文山指出，從昨晚到今天上半天頻繁的地震，在判斷震央位置後，幾乎可以確定是0403的餘震，而非獨立地震序列，不過兩週前在觀察花蓮7.2主震時，就發現豐濱鄉這帶的異狀，「明明很靠近震央，卻沒發生什麼地震」，結果今天就出現破200起地震，還有2起規模超過6。
陳文山說明，在花蓮豐濱這個區域，過去只要附近有發生規模超過6的地震，就會引起一連串的群震，有時候1天超過100、200起地震都有可能，就像今天這樣，至於為何當地容易引發群體地震，陳文山推測，可能和當地的地殼破裂特性有關。
一般來說，地震會沿一個面破裂，因此餘震分布常在一個面上，但花蓮豐濱附近幾乎「整個區塊都有破裂」，且會引起的地震深度都較淺，所以也能看到今天破200次的地震，深度都只有10公里左右。
而針對後續餘震狀況，陳文山表示，整個地震序列應該還會有規模6以上的餘震，之前921地震後，一共出現8個規模6點多的餘震，雖然不能將當年經驗完全套用在本次地震，但大型地震，尤其規模7以上就是需要很多餘震協助釋放能量，且餘震會持續半年以上至一年。