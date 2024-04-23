特企／母親節禮物送什麼？藝人激推送這款媽媽愛爆！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一瓶多效、使用方便，步驟也很簡單！完全符合忙碌的上班族及媽媽的保養以及上妝需求，再也不用瓶瓶罐罐，輕鬆有效率地維持好肌膚光彩，可以說是最適合所有現代忙碌女性的必備保養品了！巴西型男舞陽分享：「每天輕輕鬆鬆就能讓自己美美的，就是媽媽最想要也最需要的母親節禮物了。」
效率保養專家-蓓朵娜(https://www.beldora.com.tw/)自風靡巴黎時裝周後，今年再度征服紐約時裝周，成為唯一官方指定使用的保養精品，「粉鑽瓶」橫掃各大美妝大獎，不僅擁有SNQ國家品質標章認證及國家玉山獎肯定，更奪下年度保濕及抗老乳霜雙冠王的殊榮，無論是在品質或功效方面，皆獲得國內外的專家肯定及青睞。
正逢蓓朵娜母親節年度最強優惠檔期，官網上除了有眾多組合優惠，還有許多豐富活動。全館消費再享1、滿2000元現折200元。2、周周抽日本東京來回機票3、消費滿3000以上限量贈送品牌熱銷市價1880元的微笑眼霜。
更多優惠詳情，請上網搜尋：蓓朵娜或撥打諮詢專線0800-369-989，也可下載官方APP掌握最新優惠。蓓朵娜於momo 購物網也有推出母親節檔期專屬特談優惠，限量mo幣贈送。官網及momo購物網皆由官方直營，確保權益，歡迎選購。