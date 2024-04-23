餘震狂搖整夜！地震快速逃生4原則 盤點「緊急避難包」準備項目
花蓮0403發生規模7.2大地震後，至今餘震不斷，中央氣象署統計至今（23）日14時05分止，主震及有感餘震已1175起，花蓮更是「頻繁地震」，引發人心惶惶，也擔心若災害來臨時該如何快速逃生，內政部消防署表示，除了日常的物資外，還需要準備緊急避難包，當地震發生後，建築物嚴重受損，就需要立即緊急撤離建築物，這時候緊急避難包就可以派上用場，立即取用前往避難場所，及時遠離災害。
記者林莞茜／綜合報導
內政部消防署也特地整理出「緊急避難包」準備守則，提醒民眾居家內要隨時準備好緊急避難包，原則上就是找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再準備從住家出發到避難場所及避難初期可能會需要的物品，如家裡有嬰幼兒，則放尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查一次緊急避難包，除確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換之情形。
消防署建議，緊急避難包應放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處，內容物需有緊急糧食飲水、醫療及清潔品、禦寒保暖衣物、貴重物品、鞋子，以防路上碎石、玻璃刺傷，其他還可預先準備如哨子、防災地圖、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等，如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量採計，一併放入緊急避難包中。