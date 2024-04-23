林襄「上空裸睡」被地震嚇醒！住12樓搖不停：金雞差點倒了
花蓮發生6.0、6.3大規模地震，啦啦隊女神林襄今（23）日與韓瑜出席醫美品牌活動，自爆昨晚沒穿內衣睡覺，被地震嚇醒，「之前住25樓的時候超恐怖，搖到頭好暈，我現在住12樓，紫南宮金雞差點倒了。」林襄最擔心的就是這隻雞，「它的安危非常重要，是我們家最重要的東西。」
記者羅凌筠／台北報導
韓瑜本來也是有裸睡習慣，現在被地震震出「PTSD」，每天入眠前穿得很整齊，以便馬上逃生，她也交代好媽媽，一定要把手機放在臥床旁邊，這樣一抓就能奪門而出，談到近況，韓瑜最近客串1部影集，神祕賣個關子：「遇到老情人王識賢先生，我比較安心一點。」
林襄被問到會不會挑戰韓瑜的領域，跨行去拍戲？她表示之前客串過電影《惡女》，跟曾少宗的親密戲已經是尺度極限，再演的話想走小清新路線，「我覺得客串滿有趣的，有機會的話我先上好好上課，先從清淡的開始挑戰看看。」
而當韓瑜被問到可以挑戰峮峮的「炸裂」應援舞嗎？她大方說：「我也可以啊。」讓在場記者大吃一驚，她趕緊解釋：「可以……練。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道