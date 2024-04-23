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繳稅季省荷包必看！繳稅還能賺回饋　房屋稅繳完最高回饋900元

▲5月報稅季將至，繳稅之餘不能錯過電子支付、信用卡優惠的回饋。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲5月報稅季將至，繳稅之餘不能錯過電子支付、信用卡優惠的回饋。（圖／攝影記者葉政勳攝）

記者林莞茜／綜合報導

5月報稅季將至，多項稅務即將開徵，民眾若想省荷包，可以透過電子支付、信用卡優惠賺取回饋，悠遊付攜手台北富邦銀行、遠東銀行、元大銀行、玉山銀行等4大合作銀行祭出繳納房屋稅回饋，若完成指定條件配合加碼活動，層層累加最高回饋送900元；全支付綁定「玉山信用卡」繳綜合所得稅，免手續費，不限金額筆筆最高享0.5%全點回饋，全支付再加碼0.5%全點回饋，早鳥限量最高可享600全點。

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自4月24日起至5月31日止，使用悠遊付繳納房屋稅累滿4,000元，並使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任3筆消費扣款，即送200元現金回饋券，限量3,000名；若繳納房屋稅累滿10,000元，且使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任3筆消費扣款，就送500元現金回饋券，限量3,000名（每戶限贈1次不累贈）；4月30日前，任繳1筆房屋稅並使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任1筆生活繳費，再加碼送早鳥好禮100元現金回饋券，限量1,000名（每戶限贈1次），層層累加最高回饋送900元。

此外，活動期間使用悠遊付任繳1筆房屋稅，還可參加「稅單幫你付」加碼抽活動，有機會可獲得該筆繳稅金額等值的悠遊付回饋金，總共20名，每繳1筆房屋稅即可享1次抽獎機會。

綜合所得稅部分，可以透過全支付於5月1日至6月3日綁定「玉山信用卡」，免手續費繳納，還不限金額筆筆最高享0.5%全點回饋，全支付再加碼0.5%全點回饋，早鳥限量最高可享600全點；一卡通公司繳稅優惠，則鼓勵民眾透過iPASS MONEY「生活繳費」功能，不用出門就能輕鬆掃碼繳稅，有機會可領到最高900元的回饋，還能參加掃拖機器人及空氣清淨機的抽獎，且在6月3日前使用 iPASS MONEY 帳戶成功繳納任一筆2024年牌照稅、房屋稅或綜所稅，就能享有一卡通及銀行加碼的多重疊加優惠。

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