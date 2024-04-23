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卡莉怪妞宣布懷孕！不改搞怪風格「曬2照片」曝喜訊：哈囉寶貝

▲卡莉怪妞曬出兩張搞怪照片，宣布自己的懷孕消息，興奮和寶寶打招呼。（圖／卡莉怪妞IG）
▲卡莉怪妞曬出兩張搞怪照片，宣布自己的懷孕消息，興奮和寶寶打招呼。（圖／卡莉怪妞IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

日本流行教主卡莉怪妞Kyary Pamyu Pamyu以可愛搞怪風格走紅，去年（2023）3月她與男星葉山獎之結婚，獲得外界一片祝福，如今也迎來喜訊，卡莉怪妞宣布自己的懷孕消息，興奮和寶寶打招呼：「哈囉我的寶貝！」

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▲卡莉怪妞的老公葉山獎之（左）低調現身「高雄櫻花季」記者會，真摯模樣驚呆記者。（圖／葉山獎之IG）
▲卡莉怪妞（右）去年3月她與男星葉山獎之（左）結婚，獲得外界一片祝福。（圖／葉山獎之IG）
卡莉怪妞今（23）日在IG發文曬出兩張照片，第一張畫面中，卡莉怪妞跪在門邊，小寶寶從門後爬出來，她也伸出手迎接寶寶，並在文中寫道：「朝著大冒險前進！」另一張則是卡莉怪妞靠在巨型寶寶腳丫子，輕撫肚子露出微笑，她也向寶寶打招呼：「Hello My Baby.」

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▲卡莉怪妞跪在門邊，小寶寶從門後爬出來，她也伸出手迎接寶寶。（圖／卡莉怪妞IG）

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▲卡莉怪妞靠在巨型寶寶腳丫子，輕撫肚子露出微笑。（圖／卡莉怪妞IG）
卡莉怪妞在貼文中宣布，肚子裡有個小寶寶，「我期待見到你」，貼文一出，立刻引來超過5萬粉絲按讚，不少人紛紛獻上祝福，「恭喜！這是多麼甜蜜的消息」、「恭喜～好可愛的照片」、「恭喜妳懷孕了」、「喜歡卡莉怪妞12年了！很高興可以看到妳結婚生子！！」

▲卡莉怪妞（左）跟葉山獎之結婚一週年，在高雄慶祝。（圖／卡莉怪妞X）
▲卡莉怪妞（左）跟葉山獎之結婚一週年，在台慶祝。（圖／卡莉怪妞X）
事實上，卡莉怪妞宣布結婚後，去年底到台南跨年晚會表演，丈夫葉山獎之也愛相隨陪伴在身邊，拿手機錄影紀錄老婆表演的模樣，今年（2024）夫妻倆再度來台，參加高雄櫻花季音樂節，結束後還直接在台灣慶祝結婚週年紀念，如膠似漆的好感情閃瞎大批粉絲。

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