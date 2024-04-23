聯詠董事會未見聯電！部分轉單台積電 外資：影響有限對ESG加分
台灣顯示器IC設計大廠聯詠將在5月31日舉行股東常會全面改選董事，據公司公告的8席董事候選人名單中，全為自然人，現任法人董事聯電並未入列。消息一出，震撼業界，這是聯詠在1997年從聯電分割獨立後，聯電首度退出聯詠董事會，此舉引發外界揣測是為了降低企業內部的聯電色彩。
財經生活中心/綜合報導
在聯詠的公告名單中，一般董事減為3席，獨立董事為5席。新任一般董事名單為何泰舜、王守仁續任，新增人選為聯電轉投資的迅捷投資協理鄭婉伶，不過，鄭婉伶是以自然人身分入列，並非聯電法人代表。獨董名單中，公司提名人為劉永生、黃婷婷、蘇慧貞、王金來、廖湘如；其整體董事候選人男女比例各半。
有業界人士分析，聯電仍有以轉投資之迅捷投資代表列席董事候選人，以產業競爭格局而言，法人分析，聯詠擴大供應美系手機OLED驅動IC，為追求更穩定的品質，預估將交由台積電操刀。
此外，根據媒體報導，美系外資指出，聯詠開始尋覓中系和非中系晶圓廠，以求較具競爭力的報價，即使聯電退出董事會影響也有限，反而對ESG有加分，重申聯詠正面評價不變，現階段維持聯詠加碼評等、目標價666元。預期2024至2026年，EPS分別上看37.5元、38.8元、42元。
聯詠今日股價終場上漲9元，以583元作收，漲幅達1.57%。據媒體揭露，目前聯電持股漲數為1.64萬張，持股比為2.7%，已今年配發的每股股利32元推算，聯電光領股利就可領5.26億元，不過外界仍持續觀察，聯電在退出聯詠董事會後，是否將接著出脫聯詠持股。