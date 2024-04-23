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求復合遭拒！高雄恐怖情人狂砍前女友30刀　法院一審判決曝

▲余男因不滿復合不成，遂化身恐怖男友持刀攻擊吳女，導致其身中30多刀，所幸緊急送醫後無生命危險。（圖／翻攝畫面）
▲余男因不滿復合不成，遂化身恐怖男友持刀攻擊吳女，導致其身中30多刀，所幸緊急送醫後無生命危險。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

高雄一名余姓男子（33歲）因不滿吳姓女友（23歲）提出分手，遂於去年9月13日凌晨前往對方任職的超商持刀攻擊，導致吳女身中30多刀，所幸緊急送醫後無生命危險，案經調查，警方當晚6時許在左營區一間麥當勞內逮捕余男，全案將依殺人未遂、違反家暴法送辦，地院審理後，依殺人未遂罪判處8年徒刑。

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據了解，去年5月間吳女向余男提出分手，不料余男卻糾纏不休，過去幾個月多次到吳女上班的超商附近找麻煩，吳女不堪其擾於6月間聲請家暴保護令，限制對方不能對其騷擾、靠近住處和工作場所，須遠離當事人100公尺，但即便如此，余男還是2次觸犯保護令遭警方逮捕。

9月13日凌晨，吳女在超商值班時余男突然現身，見吳女拿出手機報警後，余男突然暴怒持刀朝狂刺吳女約30刀，之後還尾隨對方跑到外面試圖繼續攻擊，所幸巨大聲響驚動附近鄰居，其中一名熱心民眾更拿起高爾夫球桿嚇阻余男，這才讓其灰溜溜逃離現場。

救護人員趕抵後，第一時間協助吳女送醫，經治療無生命危險；事後警方透過監視器鎖定余男行蹤，並於晚間6時45分在左營區一間麥當勞順利逮捕，後續依殺人未遂等罪移送偵辦。法院審理期間，余男坦承傷害吳女，但強調沒有要殺害對方的意思，但法官仍依殺人未遂罪判處其8年徒刑，全案可上訴。

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