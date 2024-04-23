湖人苦吞對戰金塊10連敗！DLo不氣餒：我喜歡球隊現在的狀態
NBA首輪季後賽今（23）日丹佛金塊在主場續戰洛杉磯湖人，儘管湖人一度握有20分領先優勢，但金塊在第四節急起直追，前三節表現不佳的Jamal Murray站出來扮演英雄，成功完成絕殺，率領金塊以101:99擊敗湖人，湖人近期對上金塊已苦吞10連敗，金塊堪稱是「湖人剋星」。而儘管本場比賽出現不少哨音爭議，湖人主帥Darvin Ham的調度也受到質疑，但D'Angelo Russell仍舊對球隊保有信心，並表示「說實話，我喜歡我們現在的狀態。」
記者陳品翔/綜合報導
D'Angelo Russell此役擺脫上一戰20投6中，僅得13分的低迷狀態，本場比賽回神，全場16投8中、三分線則是相當神準的11投7中，攻下23分6助攻，但仍舊無法挽回比賽。
D'Angelo Russell也在賽後接受訪問，談到被逆轉的狀況，他說：「大家都很渴望勝利，金塊比賽末段投進了致勝球，而我們投丟了幾個，就這麼簡單。但說實話，我喜歡我們現在的狀態，我對我們的那些出手機會感到滿意。」
至於比賽進入到第三節末段，D'Angelo Russell上籃時被Michael Porter Jr.不慎打臉，裁判原先吹判犯規，但是金塊隊在挑戰之後，裁判推翻原本是犯規的判決，金塊挑戰成功，直接獲得球權。
DLo則是對於這次吹判說到：「那是一次犯規，我們所有人都在全美直播上看到了。事實上我們有過機會，但一些判決對我們產生了影響，事情就是這樣。」
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