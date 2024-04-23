DLo明顯被打臉了！詹皇嗆回放中心是狗屁 爆粗口飆罵：他X的愚蠢
洛杉磯湖人隊在季後賽首輪G2以99：101敗給丹佛金塊，在系列賽吞下2連敗。賽後，「詹皇」LeBron James對湖人後衛D'Angelo Russell被金塊前鋒Michael Porter Jr.「打臉」犯規、在電視輔助判決後居然被取消一事，對裁判以及重播回放中心的判決表達強烈不滿，甚至還爆粗口：「他X的愚蠢至極！」
記者路皓惟/綜合報導
該場比賽中，湖人隊因裁判吹罰而陷入不利局面，尤其是在第三節末發生的一次犯規爭議，該判決原本認定Michael Porter Jr. 犯規，但後來金塊主帥Michael Malone提出挑戰後被取消，也取消D'Angelo Russell兩次罰球機會，裁判Scott Foster表示Porter Jr. 僅有「輕微」的接觸。
對此，詹皇表示：「老實說，我真的不知道回放中心在搞什麼，D'Angelo在突破時明顯被打到臉上，如果連回放都可以這樣改判，那我們他X的要回放中心幹什麼？」詹皇越說越生氣，「這對我來說簡直毫無意義，全是狗屁。」
James同時也提到，費城76人與紐約尼克隊的比賽中，也有發生類似的情況，「我剛剛看到這場比賽發生的事情，這到底都在幹嘛？」當詹皇從記者會離開，朝出口走去時，再飆罵：「這真他X的愚蠢至極。」
對於這場比賽的判決，Ham認為確實有些哨音對湖人不利，有些動作裁判沒有想哨，但他拒絕以此作為輸球藉口，「無論哨聲有沒有響，你都必須要走上球場，然後做好準備。」
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