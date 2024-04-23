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國軍今年13官兵輕生！陸軍五支部聯保廠副廠長營外自傷亡

▲國防部統計，今年至4月22日已發生16起軍中自傷案件。（圖／NOWnews資料照）
▲國防部統計，今年至4月22日已發生16起軍中自傷案件。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

國軍從今年初開始爆發多人因故死亡案例，昨日再傳出陸軍第10軍團第五支部也發生憾事。第五支部嘉義聯保廠修理工廠張姓副廠長休假期間，因故在營外自傷身亡。對此，十軍團深表遺憾，將全力配合檢警調查，並撫慰家屬心緒及協助辦理後續喪葬事宜。據統計，這已是國軍今年迄今已知的第13起自傷身亡案例。

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根據菱傳媒報導，張姓副廠長上周五開始休假離營，原本預定週日（22日）晚間收假，他在21日晚間就向家中長輩說要回部隊，家人22日上午與部隊聯繫時，發現張姓副廠長並未回營區，部隊因而報警處理，並展開搜尋，警方於22日下午15時左右透過手機定位方式，發現張姓副廠長的手機在嘉義縣大林鎮附近，家屬16時左右在「大林自行車道」旁發現張的自用小客車，並發現張姓副廠長已在車內死亡。

第十軍團對此深表遺憾，將全力配合檢警調查，並撫慰家屬心緒及協助辦理後續喪葬事宜；另持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知。

今年截至23日為止，國防部共接獲16件官兵輕生通報，其中有3人幸運獲救。第一件案件發生於1月1日，一名畢業後剛分發到花蓮服役的政戰少尉，在苗栗老家墜樓身亡。

2月26日，一名空軍航空技術學院19歲學生被發現陳屍在高雄三民區一間商務旅館內。2月28日，陸軍第六軍團指揮部，一名542旅聯兵一營戰車第一連黃姓下士，被發現陳屍在自家車內。同日，還有一名女技術員在中科院內墜樓不治。

3月1日，隸屬於守護總統府安全的憲兵211營也傳輕生，一名古姓上兵在值勤衛哨期間自戕身亡。3月2日又發生陸軍航空第602旅一名趙姓下士，陳屍於台中市新社區營區外的產業道路旁樹林。

3月5日，一名在陸軍兵工發展整備中心武化翻修廠的潘姓下士，陳屍集集攔河堰旁；6日，中科院一名張姓員工在龍潭住處墜樓身亡。9日，另一名中科院呂姓員工請辭2天後，被發現陳屍家中。18日，空軍防空暨飛彈指揮部一名上士，被發現陳屍在澎湖某海軍營區水下作業大隊3樓曬衣間。

3月22日，海軍陸戰隊指揮部所屬陸戰六六旅江姓士官，於休假期間在營外死亡。24日又傳出台中清泉崗憲兵洪姓士官長與重病的父親，陳屍於台中市和平區自家車內。4月22日，陸軍嘉義聯保廠副廠長死亡案。

3月2日陸軍203旅、3月24日左支部、3月26日陸軍特指部，也分別接獲輕生通報，所幸3人均獲救。

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